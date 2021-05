Enzo Celulari relativiza menor consumo de carne no Brasil e é detonado

Enzo Celulari recebeu uma enxurrada de críticas após um tweet no qual relativizava a diminuição do consumo de carne entre os brasileiros — segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o número é o menor desde 1996, quando teve início a série histórica. “Consumo de carne no Brasil cai para menor nível em 25 anos: é o preço que está alto ou os consumidores estão mais conscientes?”, escreveu o empreendedor social no Twitter.

Menos de uma hora depois, ele apagou o texto diante da repercussão negativa. Nas respostas, muitos apontavam que faltava mais percepção da realidade para Enzo. Para muitos seguidores, o brasileiro está comendo menos carne porque a economia — acachapada pela crise econômica trazida pela pandemia — não tem permitido isso.

“O Brasil, hoje, tem 20 milhões de famílias passando fome e metade dos lares brasileiros em situação de insegurança alimentar. Acho que esse dado diz tudo para responder tua pergunta”, respondeu um seguidor. Outro sugeriu que Celulari expanda mais o pensamento.

“Se você tivesse a mínima noção do país que vive, não faria essas perguntas. As respostas são evidentes. Sai da bolha, lindo”, apontou o usuário. Outra chegou a ironizar: “Queria ser rica para poder me alienar ao ponto de fazer essa pergunta”.

