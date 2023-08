Equador decreta estado de emergência após assassinato de candidato à Presidência

O governo do Equador, na América Central, na pessoa do presidente conservador Guillermo Lasso, decretou estado de emergência no país até que seja elucidado o assassinato do candidato à Presidência daquele país, Fernando Villavicencio, de 59 anos, ontem, quinta-feira, 09, informaram as autoridades locais. Na mesma ocasião foi decretado luto oficial por três dias.

A morte de Villavicencio aconteceu quando ele deixava um evento eleitoral e chocou o país da América Central, que enfrenta graves problemas com o tráfico internacional de entorpecentes, o que preocupa toda a população equatoriana.

Villavicencio caminhava sob escolta de seguranças por todos os lados para o seu carro quando foram ouvidos os disparos que ceifaram sua vida. Inclusive, imagens do momento da execução do candidato circulam pela redes sociais do Equador e foram levadas ao mundo todo pela imprensa internacional.

O candidato era jornalista, ferrenho crítico das organizações envolvidas com o tráfico de drogas no Equador. Ele também criticava o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, que ficou no poder por cerca de 10 anos, desde 2007 até 2017. Ele foi morto quando faltavam onze dias para as eleições e o crime deixou seus apoiadores revoltados com a situação.

Durante o governo Rafael Correa, Villavicencio foi condenado por crime de calúnia, infâmia e difamação. Para não ser preso, ele se refugiou no interior de seu país e depois pediu asilo político ao Peru, regressando ao Equador após o final do governo do ditador. Como era alvo de constantes ameaças de morte, andava sob escolta de segurança armada que, no entanto, não impediu que 30 disparos fossem feitos em sua direção no dia de ontem.

Dois agentes policiais e uma candidata a deputada foram baleados durante a ação. O atirador também teria morrido, segundo informações não oficiais do governo equatoriano. (Da Ronabar com agências internacionais).

