Equatorial cadastra para a troca de 480 geladeiras nesta semana

A ação ocorrerá em cinco municípios do Estado até esta sexta-feira (10)

Durante os dias 8, 9 e 10 de setembro, a Equatorial Pará realizará o cadastro para o programa de troca de geladeiras em cinco municípios do Estado, entre eles, Marapanim, Santarém, Parauapebas, Altamira e Bagre. O objetivo do programa é oportunizar mais economia de energia ao cliente contemplado com a troca de uma geladeira antiga por um modelo novo e mais eficiente. Ao todo, a empresa vai disponibilizar 480 novos refrigeradores para serem trocados nas cidades.

Os cadastros ocorrerão de forma simultânea em locais específicos de cada município. Em Marapanim, a Praça das Vitórias, localizada na rua Diniz Botelho, será o ponto de atendimento da empresa. Já em Santarém, o local da inscrição será na Praça São Sebastião; em Altamira, na Escola Municipal Deodoro de Fonseca, em Parauapebas, no Centro Comunitário Vale do Sol; e em Bagre, na Praça 29 de Dezembro.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Guilherme Oliveira, enfatiza que o programa é uma ótima oportunidade para que os moradores tenham em casa um eletrodoméstico mais econômico. “A programa E + Geladeira Nova consiste justamente em oferecer mais recursos para que o cliente faça o uso racional de energia elétrica, por isso, no sistema de troca de refrigeradores ele entrega a geladeira antiga para ganhar uma nova de modelo mais eficiente com garantia do Selo Procel”, explica Guilherme.

“Os requisitos para que os cidadãos possam se cadastrar e concorrer à geladeira nova é que o cliente seja residencial e titular da conta contrato. E que ele esteja em dia com as contas de energia. Cumprindo esses requisitos, basta comparecer com os documentos de identificação e número da conta contrato para efetivar o cadastro e participar do sorteio”, finaliza.

GELADEIRAS MAIS ECONOMICAS – As geladeiras disponibilizadas nas ações da Equatorial Pará possuem o Selo A de Eficiência Energética do PROCEL, isso significa que elas podem ser até 40% mais econômicas se comparadas a um refrigerador velho, em mau estado de conservação e com as borrachas de vedação deterioradas. “A gente espera que com essa ação o cliente tenha um equipamento de qualidade em casa e que consuma energia elétrica de forma eficiente, sem desperdícios”, completa Guilherme.

MAIS SERVIÇOS – Na ação, também será possível realizar troca de lâmpadas, cadastro nas tarifas social e rural de energia elétrica. Além de negociar débitos em atraso com condições especiais.

Para garantir a inscrição no programa de tarifa social, o cliente precisa levar RG, CPF e o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado. Já para conseguir negociar os débitos em atraso, o morador precisa ser o titular da conta de luz e apresentar documentos pessoais. Na troca de lâmpadas, será necessário levar até cinco lâmpadas fluorescente ou incandescentes para trocar por modelo mais econômicos, como as de LED.

SERVIÇO

E+ Geladeira em Marapanim

Local dos cadastros: Praça das Vitórias

Data e horário: 8 e 9 de setembro: 9h às 12h e 14h às 16h30

10 de setembro: 8h às 11h.

Sorteio: 10 de setembro às 18h.

E+ Geladeira em Santarém

Local dos cadastros: Praça São Sebastião

Data e horário: 8 e 9 de setembro: 9h às 17h

10 de setembro: 8h às 12h.

Sorteio: 10 de setembro às 18h.

E+ Geladeira em Altamira

Local dos cadastros: Escola Municipal Deodoro de Fonseca

Data e horário: 8 e 9 de setembro: 8h às 12h e 14h às 17h

10 de setembro: 8h às 12h.

Sorteio: 10 de setembro às 18h.

E+ Geladeira em Parauapebas

Local dos cadastros: Centro Comunitário Vale do Sol

Data e horário: 8 e 9 de setembro: 9h às 12h e 14h às 17h

10 de setembro: 8h às 12h.

E+ Geladeira em Bagre

Local dos cadastros: Praça 29 de Dezembro

Data e horário: 8 e 9 de setembro: 9h às 12h e 14h às 17h

10 de setembro: 8h às 12h.

Sorteio: 10 de setembro às 18h.

Fonte: Equatorial Pará