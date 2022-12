Equatorial dá dicas de como evitar acidentes com fogos de artifício e a rede elétrica

Na virada do ano, geralmente, as pessoas têm o habito de soltarem fogos de artifícios para celebrar o novo ano. E para celebrar o réveillon com segurança e evitar acidentes e situações de falta de energia, é necessário saber manusear de forma correta os explosivos pirotécnicos. Por isso a Equatorial Pará dá orientações para manter a segurança durante a festividade.

Um dos grandes perigos é quando os objetos pirotécnicos entram em contato com a rede elétrica, o que pode gerar interrupções no fornecimento de energia e acidentes graves com a população. Mas caso isso aconteça, a Equatorial deve ser avisada o mais rápido possível.

Em caso de acidentes, as pessoas devem manter distância do local do ocorrido, acionar o Corpo de Bombeiros no 190 e não tentar retirar ou tocar qualquer objeto que esteja preso à rede elétrica, conforme orienta o Executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes.

“Nenhum objeto metálico e/ou condutor de eletricidade deve ser utilizado para afastar a rede. É valido ressaltar que somente os profissionais da Equatorial Pará estão capacitados para intervir na rede elétrica e que qualquer intervenção indevida pode ocasionar prejuízos ainda maiores”, orienta Alex.

De acordo com dados da DATASUS, os fogos de artifício causaram 6.974 hospitalizaçoes e 99 mortes entre janeiro de 2008 e outubro de 2002. A Assobrapi (Associação Brasileira de Pirotecnia) explica que os artigos pirotécnicos possuem uma classificação para cada idade, sendo A, B, C e D. Os fogos de artifício estão categorizados como Classe C, por possuírem poder de detonação maior, devendo ser manuseados apenas por maiores de 18 anos de idade.

Confira as dicas de segurança

A Equatorial Pará preparou uma lista com dicas de segurança para evitar que acidentes ocorram:

– Não soltar os fogos de artifícios perto da rede elétrica;

– As bombas e fogos devem ser comprados somente em locais autorizados;

– Todo o material deve ter certificado de garantia;

– Nunca deixe os explosivos no bolso;

– Jamais acenda bombas próximo ao rosto;

– Não estoque fogos em sua casa;

– Se o foguete falhar, não tente acender de novo;

– Solte um foguete por vez e ao ar livre;

– Se ingerir bebida alcoólica, não solte fogos;

– Somente maiores de idade podem soltar fogos de artifício.

Em caso de acidentes com a rede elétrica, as dicas são:

– Isolar o local, não permitindo a aproximação de pessoas;

– Jamais tocar em fios partidos;

– Acionar imediatamente a Equatorial Energia Pará através da Central de Atendimento no 0800 091 0196.

Foto: Divulgação