Equatorial define atendimento para o feriado de Proclamação da República, nesta quarta-feira, 15

Agências e postos do E+ Reciclagem estarão fechados. Atendimentos seguirão disponíveis por telefone e de modo digital. Distribuidora terá equipes de plantão para atender eventuais ocorrências.

Nesta quarta-feira, 15, feriado de Proclamação da República, as agências de atendimento ao público da Equatorial Pará e os postos do E+ Reciclagem estarão fechados. As atividades presenciais irão retornar normalmente na quinta-feira, 16, a partir das 8h.

Vale ressaltar que os atendimentos seguem, 24h por dia, tanto pela central 0800 quanto por meio dos canais digitais disponibilizados pela distribuidora: WhatsApp, site e aplicativo, para os sistemas Android e IOS. Equipes técnicas também estarão de plantão para atender eventuais ocorrências.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Jorivaldo Taveira, reforça que apesar do feriado, equipes da Equatorial estão prontas para atender demandas emergenciais.

“Temos equipes prontas para atender as demandas emergenciais, então nossos clientes podem estar seguros que, se for necessário, serão atendidos. A Equatorial Pará pode ser acionada nos canais digitais e no 0800. Mobilizaremos as equipes necessárias para atender as situações urgentes”, reitera Jorivaldo.

Central de atendimento

Com ligação gratuita para todo o estado, a central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196.

Para agilizar o atendimento, em todos os canais, é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ, do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial Pará.

Assistente virtual no WhatsApp – Clara

A Clara, assistente virtual, realiza serviços dentro do WhatsApp, em qualquer dia e em qualquer horário. Ela funciona com inteligência artificial e basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar mensagem de texto pelo aplicativo para: