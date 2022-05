Equatorial e Senai se unem para capacitar futuros profissionais eletricistas

A profissão de eletricista, atua tanto nos ambientes residenciais quanto de industrias. Nos dias de hoje, energia elétrica é fundamental e necessário para que a vida em sociedade continue, por meio dela, tudo funciona, a luz que chega na sua casa, a energia que carrega seu smartphone, é também a mesma que mantém os aparelhos dos hospitais ligados. Esses são apenas um dos exemplos em que a eletricidade funciona. O profissional da área de eletricista é um profissional que está sempre sendo requisitado para qualquer situação.

Com objetivo de formar pessoas aptas para atuarem no setor de elétrica, a Equatorial Pará em conjunto com o Senai deu início as aulas da escola de Eletricistas, inaugurada na manhã da última sexta-feira (27), no auditório do Senai da Getúlio Vargas, a iniciativa faz parte do projeto E+Profissional em parceria com o Senai.

Está oportunidade além de capacitar futuros profissionais para contribuir no desenvolvimento do setor elétrico de nossa região, oferece também a oportunidade para que o mesmo venha atuar por conta própria e assim garantir seu sustento e de sua família.

A demanda pelo curso foi tão grande, que 200 pessoas já tinham sido inscritas no mesmo dia que foi aberto as inscrições, sendo que só haviam 25 vagas disponíveis. O aluno Eliberto Ferreira é morador de Vigia, que mesmo morando tão longe, quando soube que abriu as vagas para o processo seletivo, não perdeu tempo para se inscrever.

“Eu já tinha interesse em fazer este curso e estava esperando por essa oportunidade, para fazer aqui no Senai, foram quatro anos procurando um curso nessa área, já tive contato com curso de elétrica, mas foi online, e não teve a parte prática, mas agora com essa oportunidade que surgiu, terei a chance de me aprofundar no assunto e aprender teoria aliada a prática.” Pontuou Eliberto.

Eliberto Ferreira – Futuro Eletricista

E enganasse quem pensa que a profissão de eletricista é só para o público masculino, as mulheres estão cada vez mais engajadas na área, e quem não deixa dúvidas dessa realidade é a aluna Jorgiane Souza, moradora de São João do Outeiro, que contou sobre está chance de aprender sobre o setor de elétrica.

“Estou muito feliz de estar participando dessa oportunidade da Equatorial e o Senai por está oferecendo a nós paraenses incluindo as mulheres, com essa capacitação espero que abra portas para que eu entre no mercado de trabalho”. Contou a aluna.

Jorgiane Souza – Futura Eletricista

Conversamos com o presidente da Equatorial, Marcos Almeida, sobre a importância desta iniciativa em conjunto com o Senai.

“Essa é a primeira turma, isso é o início de um processo, significa que nossa demanda é crescente, a gente precisa está sempre formando esses profissionais, sem esse profissional dificilmente roda alguma coisa, eles é quem sustenta a continuidade de fornecimento de energia elétrica para a sociedade de modo geral”. Destacou o presidente da Equatorial.

Também conversamos com o Diretor Dário Lemos, que nos contou sobre a participação do Senai em parceria com a Equatorial e suas expectativas nesse novo projeto.

“A expectativa é muito grande, são mais de mil alunos por dia na instituição , e neste ano de 2022 iremos qualificar cerca de 70 mil pessoas no estado do Pará , então para nos cada aluno que ingressa no Senai é uma vitória em saber que esse aluno está buscando conhecimento, e está querendo muito das vezes mudar sua vida”. De acordo com Dário Lemos, após a conclusão deste curso, ou até mesmo antes, haverá uma nova turma para formar outros futuros profissionais.

“ Vai ter outra turma outro processo seletivo, outra situação semelhante a essa, em conjunto com a Equatorial , o projeto é da Equatorial, e o Senai está sendo parceiro no desenvolvimento desse projeto”.

Esta parceria já existia entre ambas empresas, desde o tempo da Celpa, hoje com a Equatorial essa união é bem mais intensa do que antes, onde o Senai é o protagonista de aprendizagem e qualificação para essas pessoas.

A formação terá a carga horária de 40 horas semanais, com um total de 480 horas do curso profissionalizante e 112h de curso comportamental. O programa ainda dará uma bolsa de incentivo aos alunos que foram aprovados, com o objetivo de auxiliar o estudante no processo de capacitação no curso.

Jornalista: Marina Moreira

Fotos: Marina Moreira /A Província do Pará