Equatorial Energia informa desligamento programado em cidades do Nordeste do Pará e do baixo-tocantins

Os municípios de Garrafão do Norte, Castanhal e Santa Luzia do Pará, no nordeste paraense, e Abaetetuba, no baixo-tocantins, passarão por um desligamento programado nesta semana, a fim de atender os serviços de melhoria da rede.

Os serviços de melhoramento também contemplam a manutenção preventiva da rede com o objetivo de manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes.

Entre os serviços realizados nesse período, estão: substituição de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; e inspeções técnicas.

Confira a programação:

Garrafão do Norte

Data: Sexta-feira, 16 de fevereiro

Ruas Carlos Gomes, Fernando Guilhon, General Gurjão e Raimundo Cruz e as Travessas Arthur Bernardes, Campos Sales, Floriano Peixoto e Washington Luiz.

Bairro: Paraense.

Horário: 9h55 às 15h45

Abaetetuba

Data: Quinta-feira, 15 de fevereiro

Local: Vilas Pontilhão, Pororoca e Nossa Senhora das Graças e os ramais São Lourenço e Mutiran.

Horário: 8h30 às 15h35

Castanhal

Data: Sexta-feira, 16 de fevereiro

Local: Travessa Lourenço Francisco – entre as Alamedas Imperial e Dr. Bragança; Alamedas Ceará e Curuçá; Alameda Liberdade, entre a Travessa Irmã Adelaide e a rua Solon Botelho; Rua Major Francisco Alves, entre a Alameda Liberdade e a Alameda Imperial.

Bairro: Caiçara

Horário: 9h05 às 15h05

Santa Luzia do Pará

Data: Sexta-feira, 16 de fevereiro

Local: Ruas Duque de Caxias, Edgar Esteves, Getúlio Vargas, José Cirino, Lucas Cavalcante, Maria do Rocha, Primeira, Segunda, Terceira e Quarta.

Travessas: Floriano Peixoto, João Coelho, José Bonifácio, Lauro Sodré e Primeira.

Bairro: Rocha

Horário: 9h05 às 14h05