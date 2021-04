Equatorial Energia Pará já distribuiu mais de R$ 300 mil em prêmios em quase um ano de promoção

Com início em junho de 2020, mais de 500 mil inscritos e com o objetivo de premiar as unidades residenciais que estiverem adimplentes com a Equatorial Pará, a terceira temporada da promoção Energia em Dia só vem acumulando ganhadores desde então. Seu primeiro sorteio foi em 30 de julho do ano passado e até agora já contemplou 51 ganhadores com vale-compras em supermercados, bônus na conta de energia, além de vários prêmios extras, resultando em aproximadamente R$ 342 mil em premiações. A promoção Energia em Dia é autorizada pelo SECAP nº 04.008163/2020 e ocorrerá até junho de 2021, terminando com o sorteio de um carro zero km no valor de R$ 37 mil. No total serão 12 sorteios (um por mês) que serão realizados via Lotomania, faltando apenas três para finalizar.

Os ganhadores são comunicados formalmente pela Central de Atendimento da Equatorial Pará, por telefone, ou outros meios de contato disponibilizados durante o cadastro. Por isso é importante manter os contatos atualizados para facilitar a localização.

Josiane Barbosa de Souza foi uma das contempladas e diz que se sentiu muito feliz com a premiação e passou a acreditar. “Sempre paguei em dia a minha conta de energia, o que fez com que eu participasse da promoção e acabei sendo sorteada. Esse prêmio de R$ 500 por um ano para compras de supermercado veio em uma boa hora para ajudar nas despesas de casa, em meio a essa pandemia que estamos vivendo. Essa premiação me fez acreditar que realmente o sorteio é de verdade, até porque eu nunca tinha ganhado nada”.

COMO PARTICIPAR – Para participar é necessário que o cliente esteja com as contas de energia em dia. No ato da inscrição, será dado um número da sorte. Quem cadastrar sua conta no débito automático terá três números da sorte extras ou quem solicitar o serviço de envio da fatura por e-mail receberá dois números da sorte extras por mês. Para obter os números da sorte extra, quem já é cadastrado na Tarifa Social deve acessar o site: https://energiaemdia.equatorialenergia.com.br/ e realizar a inscrição.

CLIENTES BAIXA RENDA TAMBÉM TEM MAIS CHANCES – Os clientes cadastrados na Tarifa Social Baixa Renda têm direito a dois números da sorte extras ao se inscreverem. Quem ainda não recebe o benefício baixa renda, mas tem o Número de Identificação Social (NIS) válido e quer ter chance em dobro, deve entrar em contato com a Equatorial pela Central de Atendimento 0800 091 0196, no site www.equatorialenergia.com.br ou ainda por mensagem de texto no WhatsApp (91) 3217-8200 para solicitar a inscrição na Tarifa Social. Após a conclusão do cadastro, basta acessar o site para se inscrever na promoção e aguardar os sorteios mensais com os números da sorte dos quais tem direito, de acordo com o período de participação. Se o cadastro não for realizado corretamente, a Equatorial informará o motivo da recusa permitindo que o cliente tente novamente.

OS PRÊMIOS

– Todos os meses estão sendo sorteados dois clientes que ganham o valor de R$ 500 reais mensais para compras de supermercado. O valor é disponibilizado em cartões de crédito, sem função de saque, durante um ano.

– A cada mês, mais dois clientes têm a oportunidade de receber R$ 250 reais para o pagamento da conta de luz por um ano. O valor também está sendo disponibilizado em cartões de crédito, sem função de saque.

– Casa Eficiente: nos meses de outubro e dezembro de 2020, e março de 2021, foram sorteados cinco clientes, que foram contemplados com o valor de R$ 12 mil, sendo que R$ 9 mil deve obrigatoriamente ser usado para a troca de equipamentos elétricos ineficientes da residência. O restante deve ser utilizado para pequenas reformas. O valor foi disponibilizado em cartão de crédito, sem função saque.

– Ao final da promoção, em junho de 2021, será o sorteio do carro zero km no valor de R$ 37 mil: um Automóvel Renault Kwid 1.0. O valor será disponibilizado no cartão de crédito, sem função saque.

SERVIÇO: Quem ainda não se inscreveu na promoção, corre que ainda dá tempo! Acesse www.energiaemdia.equatorialenergia.com.br ou por meio de um banner (link) disponível no site www.equatorialenergia.com.br e faça sua inscrição.

Fonte: Equatorial Energia