Equatorial Pará abre 120 vagas para o curso de Geração de Renda

Iniciativa, em parceria com o Sebrae, busca capacitar e formalizar microempreendedores. Turmas serão realizadas em Belém, Ananindeua e Marituba.

Até o dia 3 de outubro, a Equatorial Pará realiza inscrição para 120 vagas do curso de Geração de Renda, que ocorrerá com duas turmas em Belém, uma turma em Ananindeua e uma turma em Marituba. A iniciativa, do Programa de Eficiência Energética da distribuidora de energia, em parceria com o Sebrae, tem o objetivo de formalizar e capacitar microempreendedores em um curso rápido de cinco dias.

O curso da turma de Ananindeua iniciará no dia 9 de outubro, no bairro do Guajará. Em Belém, haverá uma turma no bairro Pedreira, com início no dia 16 de outubro, na Escola Salesiana do Trabalho, e outra turma no Umarizal, com início no dia 23, na sede do Sebrae. A turma de Marituba começará na segunda quinzena de outubro, no bairro Centro, com data ainda a ser confirmada. Todas as aulas ocorrerão das 18h às 21h.

Inscrições

Os interessados no curso podem realizar a inscrição através do link (https://tinyurl.com/4y8r3euj). É necessário preencher o formulário com todas as informações solicitadas. Além disso, equipes da Equatorial Pará também estarão em campo, nos bairros onde os cursos serão realizados, para fazer o cadastro porta a porta. Para garantir a segurança, as pessoas podem solicitar os documentos de identificação dos colaboradores.

Após este momento inicial, haverá o processo de seleção dos alunos para definir as 30 vagas em cada turma. Será feito um diagnóstico que levará em consideração alguns critérios como por exemplo ser maior de 18 anos, não possuir CNPJ, não ser cadastrado como microempreendedor individual e ter disponibilidade de 4 horas diárias para frequentar presencialmente as aulas do curso.

Aulas

Durante os cinco dias de aula, serão abordados assuntos de interesse para quem deseja formalizar o próprio negócio como: desenvolvimento de modelo de negócios (Canvas), fluxo de caixa e capital de giro, formação do preço de vendas e como vender mais na presença digital. Além do mais, serão abordados temas de eficiência energética e segurança. Ao final das aulas presenciais, quem tiver interesse, poderá continuar sendo acompanhando pela Equatorial Pará com mentorias e participação em feiras de negócio.

De acordo com Pricila Hinvait, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, além destas 4 turmas a serem realizadas em outubro, até o final do ano novas turmas deverão ser abertas em outras localidades para que mais pessoas tenham a oportunidade de aprender formas de empreender no mundo atual, ampliar a visão de negócio e potencializar resultados, entendendo o funcionamento do mercado, questões burocráticas, financeiras e estratégias para estar presente no mundo digital.

“Até dezembro, queremos formar 360 empreendedores no curso de Geração de Renda. A iniciativa mostra o comprometimento da Equatorial Pará para além da distribuição de energia, mas também com o desenvolvimento do estado, com a criação de emprego e renda”, afirma Pricila.

Para mais informações, o público pode ligar para os contatos: (91) 98828-8227 – Elizabeth; (91) 98086 – 9266 – Íris e (91) 991337763 – Jeison.

Serviço:

Inscrições para o curso de Geração de Renda

Quando: até 3 de outubro

Link: https://tinyurl.com/4y8r3euj

Foto: Divulgação