Equatorial Pará abre inscrições para curso gratuito na Ilha do Combu

O projeto da distribuidora, o E+Profissional, capacita pessoas para o mercado de trabalho

As mulheres da Ilha do Combu terão a oportunidade de se profissionalizar e conseguir mais espaço no mercado de trabalho. A partir de hoje, 21 até o dia 25 de março, as inscrições para o curso de Design de Sobrancelhas estão abertas. O curso será exclusivo para as mulheres da Ilha e as interessadas devem realizar a inscrição na Ygara Artesanal e Turismo, das 8h às 17h. Podem participar mulheres, clientes da distribuidora, que sejam maiores de 18 anos. Além dos documentos pessoais, é necessário que seja apresentada a última fatura de energia. Serão disponibilizadas 15 vagas.

A capacitação será ministrada pelos profissionais do Instituto Unibela e realizada durante a próxima semana, de 28 de março a 1º de abril, no mesmo local de inscrição, no Ygara Artesanal e Turismo. As aulas serão presenciais obedecendo todos os protocolos de prevenção à Covid-19 estabelecidos pelos órgãos de saúde.

As aulas serão desenvolvidas de forma minuciosa para que as participantes aprendam tudo e se tornem verdadeiras especialistas em Design de Sobrancelhas, mesmo que ainda não tenham prática, sendo uma porta para entrada no mercado de trabalho.

De acordo com o engenheiro da área de eficiência energética, Willian Melo, o objetivo do Projeto E+ Profissional é promover capacitação, criar oportunidades no mercado de trabalho e aumentar a geração de renda das famílias. “Os cursos são gratuitos e no final todos as participantes receberão certificados. Além disso, esta é uma ação alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, da Organização das Nações Unidas (ONU), para a promoção da qualidade na educação”, acrescenta.

Projeto E+ Profissional

Foi implantando em fevereiro de 2016 e já capacitou mais de 2000 pessoas. O projeto vem atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social das zonas urbana e rural do Estado e neste mês de março, lança turmas voltadas somente às mulheres. Os cursos de capacitação profissional são desenvolvidos com métodos e técnicas avançadas e o processo pedagógico abrange aulas teóricas e práticas utilizando recursos impressos e audiovisuais.