 Equatorial Pará abre inscrições para o projeto Escola de Eletricistas 2023

A Equatorial Pará, está ofertando vagas para o programa Escola de Eletricistas, o programa tem como objetivo oferecer formação gratuita de pessoas para atuação no setor de distribuição de energia elétrica, gerando novas oportunidades de qualificação profissional. Os cursos serão ministrados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai), as aulas acontecerão em Belém e Marabá. As inscrições devem ser feitas nos dias 05 e 06 de junho de 2023, de forma online.

No total serão distribuídas 50 vagas, sendo 25 na capital e 25 no interior do estado. A capacitação é direcionada para jovens e adultos maiores de 18 anos que possuam diploma de conclusão de ensino médio e carteira nacional de habilitação (CNH) categoria B definitiva e dentro do prazo de validade. Neste ano, o Grupo Equatorial permanece com a oferta de 35% das vagas, preferencialmente, para mulheres, o que reforça, mais uma vez, o compromisso da concessionária com a garantia da representatividade feminina e igualdade de gênero nas operações do setor elétrico.

Sobre o curso e oferta de ajuda de custo mensal

A qualificação possui carga horária de 40 horas semanais, totalizando 480 horas do curso profissionalizante e 112 horas de curso comportamental, que visa apoiar o aluno no desenvolvimento de habilidades cognitivas como raciocínio lógico, comunicação, relacionamento interpessoal e estruturação do Projeto de Vida, ampliando a empregabilidade dos participantes. A duração aproximada do programa é de três meses e meio e, durante esse período, será ofertada uma ajuda de custo mensal para auxiliar o aluno na conclusão da formação.

Vale destacar que a Escola de Eletricistas conta, também, com a execução de aulas práticas que serão realizadas em Centros de Treinamento (CT’S) que possuem redes elétricas didáticas especialmente construídas para o curso profissionalizante.

Etapas da seleção

O processo seletivo do Escola de Eletricistas 2023 será realizado em etapas, sendo todas de caráter eliminatório e/ou classificatório. A divulgação da lista de candidatos aptos para a realização da prova objetiva, tendo como critério o atendimento aos requisitos estabelecidos no Edital, será realizada no dia 07/06/2023. A Equatorial Pará reforça que as inscrições poderão ser encerradas antes da data prevista, obedecendo o limite de 200 candidatos (as) por localidade. O regulamento completo está disponível no site https://www.senaipa.org.br/noticia/programa-escola-de-eletricista.

Sustentabilidade – O Escola de Eletricistas é um programa que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o 4 que visa promover educação de qualidade, mas também atende aos Objetivos 1 (erradicação da pobreza), 5 (igualdade de gênero), 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e 10 (redução das desigualdades), até 2030.

Faça sua inscrição aqui.

Foto: Divulgação