Equatorial Pará amplia a capacidade elétrica em Tomé-Açu

A ampliação consiste na construção de 60 km de linhas de 138 kV e permite a conexão ao novo ponto de suprimento da rede básica Tomé-Açu 230/138 kV, tornando o circuito mais robusto e confiável.

A Equatorial Pará entregou na manha desta quarta-feira, 10, o ponto de suprimento , obra que amplia a capacidade de fornecimento no Nordeste paraense. Com a construção do novo ponto de suprimento de energia elétrica localizado no município de Tomé-Açu, importantes melhorias na distribuição de energia serão alcançadas, como maior capacidade de fornecimento, mais flexibilidade, mais robustez, confiabilidade do sistema elétrico e mais segurança para consumidores.

O investimento total da obra é de R$24 milhões de reais, contempla mais de 95 mil clientes e tem potência de 200 MW. A ampliação conta com a instalação de barramentos, disjuntores e a construção de duas novas linhas de transmissão em 138 KV.

“O ponto de suprimento é uma obra de relevância histórica para a região, é 100% automatizado, com supervisão 24 horas por dia do Centro de Controle Integrado (COI) onde as execuções das manobras remotas são feitas para acelerar os atendimentos em caso de ocorrências”, explica Renato Santos, executivo da área de Alta Tensão da Equatorial Pará.

Além de Tomé-Açu os municípios de Paragominas, Ulianópolis, Ipixuna do Pará, Aurora do Pará, Tailândia e Moju estão sendo beneficiados. Toda a região Nordeste também será beneficiada indiretamente com a ampliação do sistema de transmissão de energia. Além disso traz a melhora significativa no nível de tensão, mais confiabilidade, segurança para os consumidores.

Ponto de suprimento

É o local onde a distribuidora de energia, no caso Equatorial Pará, recebe energia elétrica de uma empresa transmissora e distribui para seus clientes. A energia elétrica é produzida em usinas e depois passa por uma subestação elevadora, onde a tensão é aumentada para ser transportada por longas linhas de alta tensão.

