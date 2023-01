Equatorial Pará certifica 25 alunos do curso de profissionalizante de maquiagem

Participantes tiveram uma semana de aula e puderam aprender técnicas e tendências para ingressarem no mercado de trabalho.

Na manhã desta sexta-feira, 20, a Equatorial Pará entregou certificados para os 25 alunos inscritos no curso profissionalizante de maquiagem, do programa E+ Profissional, na Usina da Paz da Cabanagem. A ação fez parte da programação de aniversário de Belém, quando, na última semana, os participantes se inscreveram gratuitamente durante o mutirão de serviços que a distribuidora de energia realizou no bairro. As aulas ocorreram de 16 a 19 de janeiro, com 24 horas de aula.

De acordo com Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, incialmente seriam 15 vagas ofertadas, mas, por conta da alta procura, foram disponibilizadas mais 10, que no total somaram 25 pessoas, que agora estão certificadas e aptas a ingressarem no mercado de trabalho.

“A Equatorial Pará busca estar cada vez mais perto dos seus clientes. Na última semana, fizemos uma grande ação no bairro da Cabanagem com diversos serviços, entre eles a inscrição para este curso profissionalizante. Nesta semana de aula, os participantes puderam aprender técnicas e tendências de maquiagem e, ao final, receberam o certificado, que deve ajudar na conquista de emprego”, destaca Cleiton.

Esse é o caso da dona Elisilvia Corrêa, que está desempregada, e agora, a partir do curso de maquiagem, vai procurar oportunidades de trabalho na área. “Eu amei o curso, ele é excelente. Tenho certeza que o certificado e todo o conteúdo que aprendi vai me possibilitar uma vaga de emprego. Agradeço à Equatorial por essa oportunidade proporcionada a todos nós”, destaca.

Outro aluno foi o jovem Eduardo Pantoja, morador da Cabanagem, que sempre sonhou em fazer um curso profissionalizante de maquiagem, e, finalmente, conseguiu realizar este objetivo. “Eu soube do curso por uma amiga. Ela sabia que eu era interessado na área e me avisou. Tenho certeza que a experiência adquirida vai me ajudar no futuro. A didática dos professores foi ótima”, finaliza.