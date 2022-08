Equatorial Pará coloca em operação novo alimentador de energia em Bragança

A cidade de Bragança, Nordeste do estado, passa a contar com um novo alimentador na subestação. A obra recém-concluída tem por objetivo principal garantir continuidade ao fornecimento de energia e proporcionar aos consumidores maior flexibilidade de atendimento, segurança e confiabilidade ao sistema. O investimento é de R$3,8 milhões.

Os alimentadores são circuitos de média tensão que saem das subestações e levam energia elétrica para os transformadores das redes de média tensão. Com a implantação de 19 km de rede do novo equipamento, a distribuidora aumenta a disponibilidade de carga também no município de Açaíteua e nas comunidades rurais próximas, como a vila Fernandes Belo.

De acordo com o gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, Bruno Mota, o novo alimentador possibilita a realização de manobras no sistema, melhora os níveis de tensão, além de proporcionar mais confiabilidade.

“Em casos de fatores externos como queda de árvores, chuvas fortes e ventanias provocarem a interrupção no fornecimento de energia, esse novo alimentador tem condições de realizar o reestabelecimento de forma automática, em minutos”, afirma o gerente.