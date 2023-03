Equatorial Pará dá dicas para economizar na fatura de energia

Práticas de consumo eficiente ajudam a reduzir o consumo e contribuem também com o meio ambiente.

A melhor forma para a redução de uma tarifa de energia é o cliente adotar práticas de consumo eficiente. O uso de equipamentos como geladeira, ar-condicionado e carregadores, sem o devido cuidado, pode representar um acréscimo no valor da conta de energia. Por isso, é importante estar atento à qualidade e o tempo de utilização desses aparelhos.

De acordo com Cleiton Soares, analista Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, uma dica importante em relação aos eletrodomésticos é observar o selo Procel. Os avaliados com selo A são mais eficientes e consomem menos energia. Também é necessário ter atenção ao consumo do KwH, pois quanto menor o número, melhor a economia.

“O Selo Procel é uma maneira do consumidor garantir um equipamento que auxilie no consumo racional e eficiente, o que resulta em economia na fatura de energia”, afirma Cleiton.

Iluminação

Em média, a iluminação doméstica compõe cerca de 25% do consumo mensal. Por isso, o recomendado é utilizar a luz natural durante o maior período possível e evitar ligar lâmpadas durante o dia. Outras aliadas contra o consumo exagerado são as lâmpadas de LED, que são mais econômicas em até 80%, além de durarem cerca de 15 vezes mais que as incandescentes.

Televisão

Em média é responsável por 15% da conta e muito utilizada durante o dia. Por isso, é importante desligar o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evitar dormir com a TV ligada. O indicado é programar para desligar automaticamente. Vale lembrar que um modelo de LED de 42 polegadas consome 30,45kHw por mês, com 5 horas diárias de uso.

Ar-condicionado

O aparelho pode representar até 40% do valor da conta de energia. É indicado não deixar o ar-condicionado ligado em ambientes vazios, manter as janelas e portas fechadas quando ele estiver funcionando, ajustar para temperatura confortável (cerca de 23° C) e utilizar a função timer (temporizador), pois isso ajuda a evitar o funcionamento desnecessário do equipamento. Além disso, o modelo inverter tem consumo mais eficiente e pode chegar a uma economia de até 80%.

Carregador de celular

Quando somente conectado à tomada, sem ser utilizado, já consome, em média, 0,26 watt. Esse consumo, isoladamente, não significa um grande aumento na conta de luz, mas, acumulado com outros eletrônicos, a somatória pode resultar em um gasto de 10% ou mais do custo da fatura de luz mensal. Portanto, deixar o smartphone ou tablet carregando durante a noite toda, ou somente conectá-lo sem uso não é recomendado.

Geladeira

Cerca de 30% do valor da fatura vem do eletrodoméstico. Deve-se evitar abrir e fechar a todo instante e não guardar alimentos quentes em seu interior.

É importante observar periodicamente a borracha de vedação que, quando ressecada, causa grande desperdício de energia. Também deve-se evitar colocar roupas para secar atrás da geladeira, além de não a utilizar próxima às paredes ou ao fogão. Ela deve ser instalada em local ventilado e protegido do sol e os modelos mais antigos tendem a consumir mais energia, por isso trocá-la por um modelo mais eficiente é uma alternativa.

Foto: Divulgação