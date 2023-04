Equatorial Pará define atendimento para o feriado de Tiradentes

Equipes técnicas da distribuidora estarão de plantão em todo o estado para o atendimento de eventuais ocorrências.

Nesta sexta-feira do feriado de Tiradentes, 21 de abril, as agências de atendimento ao público da Equatorial Pará e os postos do E+ Reciclagem estarão fechados. O retorno das atividades dos postos será no sábado, 22, e das agências ocorrerá na segunda-feira, 24, às 8h.

Os atendimentos seguem normalmente por meio dos canais digitais disponibilizados pela distribuidora, 24 horas por dia, por Whatsapp, Central 0800, site ou aplicativo, que pode ser baixado tanto pelo sistema Android quanto IOS. Além disso, equipes técnicas estarão de plantão para o atendimento de eventuais ocorrências.

O gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, reitera a disponibilidade de atendimentos e equipes.

“Além de nossas agências, contamos com canais digitais que funcionam 24 horas por dia para que possamos atender a necessidade de nossos clientes mesmo em feriados, e nossas equipes técnicas estarão prontas para eventuais serviços com a mesma qualidade de todos os dias”, conclui Anderson.

Central de atendimentos

Com ligação gratuita para todo o estado, a Central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196.

Para agilizar o atendimento em todos os canais é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial Pará.

Assistente virtual Clara – WhatsApp

A Clara, assistente virtual, realiza serviços dentro do WhatsApp, em qualquer dia, em qualquer horário. Ela funciona com inteligência artificial e basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e mandar mensagem pelo aplicativo para:

• Informar falta de energia

• Solicitação de religação de energia

• Consultar débitos

• 2ª Via de Conta (para o titular)

• Código de barra para pagamentos

Aplicativo para smartphones

O aplicativo Equatorial Energia para smartphones pode ser baixado gratuitamente no Google Play (Android) e Apple Store (IOS). Nele, o cliente pode realizar ações como:

• Informar falta de energia

• Consultar débitos

• 2ª Via de Conta (para titulares)

• Código de barra para pagamentos (para quem não é titular).

Site – www.equatorialenergia.com.br

O site da Equatorial Pará funciona com uma agência de atendimento online que permite realizar, além dos serviços já disponíveis com a Clara e no aplicativo, mais de 20 tipos de serviços e consultas, como, por exemplo:

• Solicitação de ligação nova

• Troca de titularidade

• Mudar data de vencimento

• Solicitar fatura por e-mail

Foto: Divulgação