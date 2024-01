Equatorial Pará e Instituto Léo Moura realizam o projeto “Passaporte para Vitória” em Castanhal e Bragança

Distribuidora de energia é patrocinadora oficial da iniciativa que vai oferecer aulas de futebol e orientação pedagógica para cerca de 200 crianças e jovens em cada município.

Nesta terça-feira, 30, a Equatorial Pará, em parceria com o Instituto Léo Moura, faz o lançamento do projeto “Passaporte para Vitória”, que será realizado no estado. Com o patrocínio da distribuidora de energia, através da Lei de Incentivo ao Esporte, a iniciativa vai ocorrer em Castanhal e Bragança e atenderá cerca de 200 crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, em cada cidade.

O projeto oferecerá aulas de futebol e orientação pedagógica para todos os alunos. Além dos profissionais responsáveis pelo treinamento, que, em maioria, serão contratados nas localidades de execução do projeto, também será oferecido todo o material necessário como: bolas, chuteiras e uniforme completo.

As pré-inscrições começarão em breve e serão realizadas pelo site passaporteparavitoria.com.br e efetivadas mediante entrega de documentos e assinatura dos responsáveis no termo de inscrições nos núcleos do projeto. A iniciativa deve iniciar ainda no primeiro semestre de 2024.

Histórico

O projeto do Instituto Léo Moura, que é organizado pelo ex-jogador e ídolo do Flamengo, já passou por outros estados como Rio de Janeiro, Amapá, Acre e Paraná e atendeu cerca de 40 mil jovens. Desses, muitos talentos foram revelados, inclusive com destaque no cenário do esporte nacional.

Léo Moura

O ex-jogador atuou como lateral direito e passou 24 anos no futebol. Ele vestiu a camisa de 17 clubes nacionais e estrangeiros, mas onde brilhou mesmo foi no Flamengo, onde atuou por 10 anos, com a conquista de vários títulos. Em 2008, foi convocado para a Seleção Brasileira.

Em toda a carreira, ele conquistou 27 títulos, ganhou 6 troféus individuais, 4 prêmios de melhor lateral direito do Brasil e uma Bola de Prata. Atualmente, o ex-jogador se dedica a projetos de incentivo ao esporte no país.