Equatorial Pará: entenda o ciclo de faturamento de uma conta de energia

Período, que varia de 27 a 33 dias, é utilizado como base para o cálculo de cobrança. Clientes da distribuidora de energia podem acompanhar os dados mensalmente na fatura.

Um dos principais pontos para entender o valor de uma fatura de energia é acompanhar o ciclo de faturamento, que é o intervalo de tempo correspondente ao faturamento de cada unidade consumidora e que serve como base para o cálculo de cobrança. Com isso, os clientes da Equatorial Pará podem identificar mês a mês estes números para terem um consumo mais eficiente, e, consequentemente, economizarem na hora do pagamento da conta.

O consumo mensal de energia de um cliente é calculado pela diferença entre os registros de leitura do medidor no mês anterior e o atual, em um intervalo que pode variar de 27 a 33 dias, e é dado com base no kWh. Por outro lado, o valor da tarifa aplicável sobre essa energia consumida é estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para cada classe de consumidores da Equatorial Pará, e, por exemplo, para os residenciais, em janeiro de 2023, é de R$0,8789 / kWh, sem os impostos.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, explica que ciclo é diferente de vencimento. O primeiro é o período de consumo enquanto o segundo é a data final para o pagamento do serviço.

“O prazo de vencimento é no mínimo de cinco dias após a entrega da fatura. Se, por exemplo, um funcionário da distribuidora de energia efetua a leitura em campo e entrega a conta ao cliente no dia 25 de janeiro, o vencimento será no dia 30. No entanto, existem casos em que há uma data pré-determinada pelo cliente, que é quando ele solicita o serviço de data certa em um de nossos canais de atendimento e a leitura acontece em determinado dia, mas o vencimento é na data escolhida pelo cliente”, esclarece Anderson.

Faturamento por média

O faturamento pela média ocorre quando a Equatorial Pará não consegue realizar a leitura no medidor de energia. Nesse caso, o consumo será baseado na média dos últimos 12 meses, conforme determinação da Aneel.

Isso ocorre, geralmente, quando o visor do medidor está embaçado por conta de chuvas ou quando o impedimento é causado pelo próprio consumidor (o cliente dificulta o acesso ao relógio ou o medidor é interno e a pessoa não permite a entrada do agente para coletar a leitura).

Foto: Divulgação