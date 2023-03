Equatorial Pará entrega obra que liga área urbana às regiões ribeirinhas de Santarém

São contempladas famílias das comunidades Tapará Grande, Tapará, Costa do Tapará e Boa Vista do Tapará.

Mais de 470 famílias passam a ser contempladas com energia proveniente de uma fonte segura e de maior confiabilidade, a partir da ampliação da rede elétrica que chega para as comunidades do Tapará Grande, Tapará, Costa do Tapará e Boa Vista do Tapará. Para atravessar os rios Tapajós e Amazonas, a Equatorial Pará montou uma operação estratégica, por se tratar de uma interligação de energia inédita na região. A obra executada pela distribuidora está orçada em cerca de R$ 5 milhões e foi financiada com recurso do Programa de Inclusão Socioeconômica (PIS), via Governo do Pará e a parceira da Prefeitura de Santarém que está entregando um moderno sistema de iluminação pública, inclusive com lâmpadas de LED.

Num total, foram construídos 47,61 quilômetros de rede de média tensão, incluindo 06 travessias, uma delas, inclusive, precisou de um trabalho minucioso com a implantação de dois postes exclusivos de 30 metros nas extremidades, para passagem de cabos de energia, numa extensão de 280 metros de rio. A altura superior aos postes normalmente utilizados, foi determinada pela marinha para garantir a segurança das embarcações maiores que navegam pelo local. Nesses trechos foram instalados 447 postes e 147 transformadores. A energia oferecida na área de várzea é integrada ao Sistema Interligado Nacional.

A professora Ednalda Pimentel Silva, da Escola São Jorge, de Tapará Grande, esperava por esse momento há muitos anos e, agora, disse estar feliz com a chegada da energia. “Nós, moradores, presenciamos o uso da lamparina, da vela, hoje, alguns grupos geradores, e a energia vem trazer muitos benefícios para nossas comunidades, proporcionando melhor qualidade de vida. Estamos muitos ansiosos para vivenciar esse momento tão importante para todos nós”, comemora.

O presidente da comunidade Costa do Tapará, Rionaldo Santos, reforça que este é um sonho que hoje se transforma em realidade. “Foi um projeto de anos e que, agora, por meio do Governo do Estado e a Prefeitura de Santarém, a Equatorial Pará trouxe a energia e com ela a melhoria para o nosso povo”, reforça.

Para o superintendente das regionais Centro e Oeste da Equatorial Pará, Brunno Margatto, a obra representa desenvolvimento para uma das regiões mais ricas do município de Santarém. “Nós queremos contribuir para que todo o potencial da região seja valorizado e uma energia elétrica firme e de qualidade traga melhorias para a vida das pessoas, proporcionando novas oportunidades de geração de emprego e crescimento econômico e social das áreas mais distantes do centro urbano”, avalia.

Todo o trabalho de ampliação da rede elétrica foi feito de forma manual. Por ser área de várzea, durante seis meses, os postes ficarão embaixo d´água, a exemplo do que acontece com as casas que são inundadas por conta da cheia dos rios, mesmo assim o fornecimento de energia fica garantido. Medidas de segurança foram redobradas para que não haja riscos de acidentes no local.

