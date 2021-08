Equatorial Pará faz mutirão para negociar débitos em Belém, Marituba e Bagre

A empresa ainda oferecerá outros serviços, como cadastro na Tarifa Social, e manutenção preventiva na rede elétrica das localidades

Durante esta semana, a Equatorial Energia Pará está com ações de negociação de débitos em Bagre, na Ilha do Marajó, Marituba e Belém. A iniciativa possibilitará aos clientes condições flexíveis, com eliminação de juros e multa. Além do atendimento nos postos itinerantes, a distribuidora disponibilizará negociadores para ir até à casa dos clientes. Em Bagre, os atendimentos ocorrerão na Praça 29 de dezembro; Em Marituba, na Paroquia Menino Deus; e em Belém ocorrerá de forma simultânea em Icoaraci e no bairro da Pedreira.

Além das negociações de débitos, outros serviços estarão disponíveis aos clientes, como é o caso do cadastro na Tarifa Social de energia elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de energia de clientes categorizados como baixa renda. Somados os números de Belém, Marituba e Bagre existem cerca de 40 mil famílias que podem ter direito ao benefício, mas ainda não estão cadastradas na distribuidora.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, explica que a ideia é fazer um grande mutirão de serviços nessas localidades. “Nós vamos oferecer negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e ainda vamos fazer troca de até cinco lâmpadas de LED para os clientes que quiserem substituir as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Lembrando que os modelos de LED podem oferecer uma economia de 80% na iluminação residencial”, explica Gilliard.

Manutenção preventiva na rede elétrica – Nesta semana, essas três regiões também receberão serviços operacionais para manutenção da rede elétrica e melhoria da qualidade da energia. Em Bagre, a empresa deve concluir a instalação de três religadores para atender áreas distintas do município. Os religadores são equipamentos que funcionam de forma automatizada para recompor o fornecimento de energia sem que seja necessária uma equipe ir até o local da ocorrência.

Belém e Marituba receberão serviços de limpeza de faixas e podas de árvores, para eliminar aquelas vegetações que estão em contato com a rede elétrica e que poderiam ocasionar situações de falta de energia.

“Esses trabalhos devem garantir uma maior confiabilidade no sistema elétrico que atende essas localidades, principalmente nesse período de verão amazônico, quando as chuvas são mais fortes e intensas, é importante que não tenhamos qualquer interferência de vegetação na rede de energia”, finaliza Gilliard.

SERVIÇO

Belém – de 23 a 27 de agosto, na sede do Procon, localizado na Travessa Lomas Valentinas – Pedreira, de 8h às 12h.

Icoaraci – dia 24 de agosto, na Escola Municipal Sabino Barreto, na Avenida Hélio Amanajás, de 8h às 12h.

Marituba – de 23 a 27 de agosto, na Paróquia Menino Deus, na Rua Cláudio Barbosa da Silva Nº 635, de 8h às 12h.

Bagre – de 24 a 27 de agosto, na Praça 29 de Dezembro de 8h às 17h (exceto sexta-feira, que será de 8h às 12h).

Fonte: Equatorial Pará