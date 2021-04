Equatorial Pará garante desconto na conta de luz por meio do E+ Reciclagem

.Além de dar a destinação correta dos resíduos sólidos recicláveis e evitar que mais lixo seja descartado no meio ambiente, o E+ Reciclagem proporciona desconto na conta de energia, de acordo com a quantidade e tipo de material reciclável. O desconto pode ser aplicado na conta do cliente residencial ou pode ser doado a uma instituição filantrópica como a Pastoral do Menor, Apae, Irmã Dulce e Creche Seara, que estão cadastradas no projeto.

No posto que funciona na praça São Sebastião, no bairro Prainha, a coleta é feita seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

No levantamento feito pela Equatorial Pará, atualmente mais de 2.300 clientes estão cadastrados no E+ Reciclagem, em Santarém. E quase 89 toneladas de resíduos já foram trocados em três anos de funcionamento. O papel é o resíduo mais trocado no posto de reciclagem, totalizando mais de 74 toneladas.

Os resíduos que podem ser trocados são: Plásticos: garrafas pet, embalagens de produtos de limpeza, de massas, potes de manteiga e margarina, baldes e bacias, entre outros similares; Metais: latas de alimentos, refrigerantes, cervejas, panelas, sucatas de ferro; Papel: jornais e revistas, papel comum, livros, papelão; Tetra Pack: caixas de leite ou sucos, caixinhas de molhos ou achocolatados e Resíduos orgânicos: óleo de cozinha usado.

Cadastro

Os clientes que ainda não participam do projeto podem fazer o cadastro no próprio posto do E+ Reciclagem. No momento, os colaboradores recebem um cartão com seus dados e informações sobre o projeto. Na troca dos resíduos, o bônus é calculado e creditado na conta de luz de acordo com o peso de cada resíduo e o preço de mercado. Quase R$ 10 mil reais de desconto já foram distribuídos de bônus para os clientes do município de Santarém.

Fonte: Equatorial Pará