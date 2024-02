Equatorial Pará informa sobre a importância de realizar solicitações à empresa

Clientes da Distribuidora têm à disposição diversos canais de atendimento.

Os consumidores da Equatorial Pará, além de terem acesso a diversos serviços, também contam com vários canais de atendimento para solicitar troca de titularidade, ligação nova, negociação de débitos, dentre outros. Por isso, a distribuidora ressalta a importância de todas as ocorrências e serviços serem formalizadas nos canais de atendimento da empresa, pois assim o sistema interno reconhece a necessidade e a prioridade de cada situação.

O cliente terá a segurança de que a empresa tem conhecimento da situação somente por meio das solicitações realizadas nos canais oficiais, pois, além de receber o número de protocolo, todas as ocorrências ficam registradas no sistema da empresa.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, João Pedro Gomes, relata que em muitos casos de demora no atendimento é pela falta de comunicação oficial à empresa:

“Nosso sistema é automatizado e quando há várias ocorrências, ele já identifica uma prioridade maior no local. É importante frisar que nossas equipes são monitoradas e só podem ser atribuídas a um serviço por nosso Centro de Operações integradas, que utiliza esse sistema, por isso, principalmente no caso de falta de energia, a primeira coisa a fazer é o registro da ocorrência em nossos canais oficiais”, destaca João.

As equipes técnicas da Equatorial Pará trabalham 24 horas por dia e sete dias na semana em todo o Estado, em posições estratégicas com suporte eletrônico para mapas da localidade. Quando o protocolo é aberto, a equipe em campo já visualiza o tipo da ocorrência com a exata localidade da casa ou do estabelecimento comercial em que foi feito o registro.

Canais de atendimento

Agências: Nossas agências são nosso canal de atendimento presencial, além de realizar uma grande variedade de serviços, a informação de falta de energia, por exemplo, também pode ser feita nesses locais.

Site e aplicativo – Por meio do site www.equatorialenergia.com.br e do aplicativo “Equatorial Energia” disponível gratuitamente para as plataformas Android e iOS, é possível solicitar mais de 20 serviços como: pagamento de conta com cartão de crédito e débito, emissão de fatura, informar falta de energia, troca de titularidade, solicitar ligação nova, entre outros.

WhatsApp – É possível também solicitar serviços de forma rápida e prática pelo WhatsApp, com a assistente virtual, Clara. Basta salvar na agenda o telefone (91) 3217-8200 e enviar uma mensagem de texto para iniciar o atendimento. Estão disponíveis serviços como religação, registro de falta de energia e cadastro na Tarifa Social. O atendimento da Clara é feito exclusivamente por texto, não sendo possível enviar áudio, imagem ou vídeo.

Central de Atendimento – Os clientes ainda contam com o atendimento telefônico através da Central 0800 091 0196. A Central funciona 24h com ligação gratuita, que pode ser originada de celular