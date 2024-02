Equatorial Pará informa sobre como ler a conta de energia

Clientes da distribuidora podem verificar consumo, tributos e descontos que compõem a fatura.

O primeiro passo para aprender a economizar na fatura de energia é entender sobre os elementos que compõem a conta. Por isso, a Equatorial Pará possui um modelo de fatura que dispõe todas essas informações de forma didática e simplificada para melhor entendimento de todos.

Na primeira parte da fatura, estão discriminados o grupo de tensão, tipo de tarifa e de fornecimento, além da classificação do cliente, que pode ser baixa renda ou não. Um pouco mais abaixo, estão os dados principais do consumidor como nome, endereço, CEP e cidade, além de alguns dígitos do CPF para fins de identificação. No mesmo espaço estão o mês de pagamento, valor da fatura e data de vencimento.

Outro dado importante que compõe essa parte da conta é a Conta Contrato. Situada em um campo vermelho, ao lado direito da fatura, ela é importante para a realização de pedidos de religação, manutenção e qualquer outro processo ou serviço solicitado à distribuidora de energia.

A fatura, também, tem um QR-Code que direciona o consumidor para a nota fiscal referente ao pagamento do serviço prestado pela Equatorial. Mais abaixo são discriminadas a data de leitura anterior, a atual e o cliente já é informado sobre quando será a próxima leitura e é possível identificar o número de dias do ciclo de faturamento da conta em questão.

A conta também apresenta os dados mensais de consumo, benefícios, se existentes, do cliente e tributos cobrados. Essas informações são descritas por extenso e em gráficos, referentes aos meses anteriores, para melhor visualização do comportamento do consumo durante esse período.

Há espaços para reaviso de vencimento, no caso de faturas atrasadas, e outras informações para o cliente, como é o caso do cadastro na Tarifa Social, benefício que também vem destacado na conta. Já no final da fatura consta o QR-Code para pagamento por meio do PIX e mais abaixo o código de barras para o consumidor que preferir pagar a conta como boleto bancário, seja online no Internet Banking ou em casas lotéricas de maneira presencial.

João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento da Equatorial Pará, afirma que o consumo eficiente de energia elétrica começa no entendimento da fatura.

“Ao ler a fatura de maneira correta, o cliente pode entender o que compõe a conta e como e utilizar a energia de maneira mais eficiente, pois ao ver o consumo mensal, o consumidor é capaz de perceber em quais meses ele utiliza mais energia ”, destaca João.