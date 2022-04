Equatorial Pará já concedeu mais de meio milhão de reais em descontos na conta de energia

O E+ Reciclagem, programa que incentiva a cultura da coleta seletiva, bonifica clientes que decidem reciclar

Separar o lixo em casa é bom para o meio ambiente, ajuda quem trabalha com a reciclagem e ainda garante descontos na conta de luz. Desde 2015, o programa E+ Reciclagem, da Equatorial Pará, já concedeu mais de 500 mil de reais em bonificação nas faturas de energia, foram mais de 13,6 mil toneladas de resíduos recicláveis que deixaram de poluir o meio ambiente e cerca de 21 mil clientes bonificados em todo o estado.

O projeto é parte das ações de Eficiência Energética da distribuidora, com recursos do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e busca promover iniciativas sustentáveis voltadas para difundir a cultura da coleta seletiva, descarte consciente e destino correto de resíduos sólidos, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Isso integra as ações de sustentabilidade da Equatorial Pará, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – Organização das Nações Unidas, mais especificamente com o objetivo 13, que promove as ações contra a mudança global do clima, do qual o Grupo Equatorial é signatário.

De acordo com o engenheiro da área de Eficiência Energética, Willian Melo, a intenção é fazer com que mais consumidores comecem a separar seus resíduos para ganhar bônus na conta de energia. “É animador em saber que desde 2015 temos um número expressivo de clientes separando os resíduos. A quantidade de reciclagem envolvida, significa um total de quase 115 mil árvores preservadas e 45 mil toneladas de gás carbônico (CO2) que deixaram de ser emitidas no planeta e temos potencial de ampliar muito mais os benefícios ambientais, com a adesão de mais clientes ao programa”, convida Willian.

Bom para os negócios!

Recentemente a Equatorial Pará também abriu o projeto para reciclar e bonificar grandes empresas que produzem uma quantidade significativa de resíduos aceitos pelo E+ Reciclagem, gerando oportunidade de economia e facilidade para se adequar às leis ambientais. Em breve mais informações sobre os critérios de adesão para um grande gerador de resíduos serão divulgadas nos canais oficiais da distribuidora de energia.

Como funciona

A partir da quantidade e do tipo de material levado ao posto de coleta do E+ Reciclagem, o valor do bônus na fatura de energia é estabelecido. Este desconto pode ser aplicado na fatura de energia do cliente ou pode ser doado a uma instituição social. Não há limite para o desconto: se a pesagem dos materiais superar o valor mensal da conta de energia do cliente, por exemplo, o crédito restante é convertido em desconto na próxima fatura de energia.

Resíduos aceitos no projeto

Resíduo orgânico: óleo de cozinha.

Papel: livros, revistas, encartes, jornais, papelão e embalagens longa vida (TetraPak).

Plástico: pet, plástico duro, plástico filme e PVC (canos e forros).

Vidro: pote de vidro com tampas plásticas.

Metal: aço inox, alumínio, ferro, bronze e chumbo.

Confira os locais dos postos

Belém

Sede Equatorial Belém

Av. Augusto Montenegro Km 8,5, Coqueiro

Segunda a sexta: 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Sábado: 07h30 às 12h

Guamá

Praça Benedito Monteiro. Rua Barão de Igarapé Miri

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h.

Sábado: 08h às 12h

Ananindeua

Assaí BR (estacionamento)

Rodovia BR 316 (Ananindeua), Centro

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: 08h às 12h

Altamira

Estacionamento do Camelódromo.

Av. João Rodrigues, Esplanada do Xingu

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: 08h às 12h

Santarém

Praça Barão de Santarém,

Av. São Sebastião, Prainha

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: 08h às 12h

Castanhal

Praça do Estrela

Tv. Cônego Leitão, Estrela

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: 08h às 12h