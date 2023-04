Equatorial Pará leva posto itinerante de coleta de resíduos recicláveis para Mosqueiro

O programa E+ Reciclagem também traz outros serviços, além de proporcionar desconto na fatura de energia do cliente.

Até sexta-feira, 7 de abril, Mosqueiro recebe o posto itinerante do E+ Reciclagem. O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará e tem como objetivo realizar a coleta de resíduos recicláveis, que pode gerar descontos na fatura de energia para clientes de baixa tensão, como residências, dentre outros serviços. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Agência Distrital da ilha.

Neste espaço, com a conta de energia, RG e CPF em mãos, o consumidor pode entregar resíduos recicláveis de papel, plástico, metal, além de óleo de cozinha. Esses materiais são pesados e o quantitativo gera um bônus que pode ser utilizado na fatura de energia do cliente ou doado para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da Conta Contrato da instituição. Também é possível doar potes de vidro com tampas de plástico, que serão destinados à Santa Casa de Misericórdia, para armazenamento de leite materno.

Além disso, o posto itinerante também contará com palestras educativas sobre a preservação do meio ambiente e troca de lâmpadas fluorescentes e incandescentes por LED. Para realizar a troca o cliente precisa estar em dia com a fatura de energia e pode trocar até cinco lâmpadas.

É importante lembrar que os postos de coleta não recebem os seguintes resíduos: cabos e fios, CDs, fitas K7 e de vídeo, cobre, embalagens plásticas metalizadas, esponjas de aço, espumas, fraldas descartáveis, guardanapos e lençóis de papel, isopores, lâmpadas em geral, lixos perigosos (de indústrias e hospitais), madeiras, óleo lubrificante, papéis carbono, plastificados ou higiênicos, pilhas, pneus, restos de alimento, restos de construção civil, tecidos, tintas e vidros em geral.

Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, reitera a importância dos postos itinerantes. “Além de termos 8 postos fixos no estado, também contamos com os itinerantes que permitem que levemos os serviços e vantagens do E+ Reciclagem para mais perto dos nossos clientes”, finaliza Pricila.

Serviço:

Posto itinerante E+ Reciclagem – Mosqueiro

Onde: Agência Distrital de Mosqueiro (avenida Barão do Rio Branco, S/N, Praça Central do Carananduba)

Quando: 3 a 7 de abril

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

Documentos necessários: RG, CPF e conta de energia

Foto: Divulgação