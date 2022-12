Equatorial Pará monta plano de operação para a festa de réveillon

Distribuidora de energia contará com equipes extras e de sobreaviso em todo o estado para o atendimento de possíveis intercorrências.

A Equatorial Pará estruturou um plano de operação, que funcionará nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, para garantir a segurança e a qualidade do fornecimento de energia elétrica em todos os municípios do estado durante as comemorações de final de ano. A ação visa ter rapidez no restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção, principalmente, em espaços de concentração de festejos como a Estação das Docas, Portal da Amazônia, Mosqueiro, orla de Marabá, orla de Altamira, Alter do Chão e Salinópolis.

Como trabalho preventivo, a distribuidora realizou inspeções nas linhas de transmissão e nos alimentadores que atendem esses locais prioritários. Haverá, também, a suspensão de desligamentos programados nos dias 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro. Além disso, a empresa contará com reforço no quantitativo de operadores de subestações e nas equipes de atendimento emergencial.

Destaca-se, também, que tanto em Belém quanto nas sedes da Equatorial Pará em Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, equipes de áreas como Comunicação, TI, Segurança, Relacionamento com o Cliente e demais setores estarão de sobreaviso para qualquer eventual ocorrência.

De acordo com Adailson Andrade, gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, o plano de operação envolve diversos profissionais que trabalharão em conjunto para garantir a tranquilidade e mitigar os riscos ao réveillon dos paraenses.

“Não iremos parar o trabalho. Temos equipes de plantão e sobreaviso para serem acionados em qualquer ocorrência. Nosso fluxo é feito para resolver estas situações no menor tempo possível e assim fazer com que os clientes tenham uma virada de ano tranquila e com qualidade no fornecimento de energia”, destaca Adailson.

Ligações provisórias

Para quem vai precisar de um ponto extra de energia elétrica em eventos, é necessário solicitar uma ligação provisória junto à Equatorial Pará. Os interessados devem comparecer a uma agência presencial munidos de documentos como identidade e CPF, além de endereço completo, com ponto de referência, e a quantidades de dias que deverão utilizar a rede.

É importante buscar o serviço com antecedência e jamais realizar ligações clandestinas, que puxam a energia direto do poste, pois isso pode ocasionar sobrecarga e graves acidentes.

A distribuidora reforça que qualquer problema relacionado à falta de energia, o cliente poderá acionar a empresa pelos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

Foto: Divulgação