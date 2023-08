Equatorial Pará monta plano de operação para eventos internacionais em Belém

Com os Diálogos Amazônicos e a Cúpula da Amazônia, espaços da capital paraense foram mapeados pela distribuidora de energia, que tem ações e equipes prontas para atender eventuais demandas.

Até o dia 9 de agosto, Belém recebe eventos internacionais como os Diálogos Amazônicos e a Cúpula da Amazônia, e, para garantir a qualidade e a segurança no fornecimento de energia, além do restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção, a Equatorial Pará estruturou um plano de operação tanto para os locais de programação quanto para outros pontos importantes da capital paraense, que terão um aumento de fluxo por parte dos belenenses e, também, das autoridades e turistas que visitam a cidade neste período.

Entre os locais mapeados pela distribuidora de energia estão o Aeroporto Internacional de Belém, Hangar Centro de Convenções, Tribunal de Justiça do Pará, Palacete Faciola, Estação das Docas, Theatro da Paz, Base Aérea, Palácio dos Despachos, museu Emílio Goeldi, Estação Gasômetro, Ver-o-Rio, complexo Feliz Lusitânia, palácio Lauro Sodré e Parque dos Igarapés, além de áreas com concentração da rede hoteleira.

Além de uma vistoria prévia à rede destes locais, nos dias de evento, as equipes técnicas estarão em pontos estratégicos de manobras pré-estabelecidas para quaisquer eventualidades que surgirem. Além disso, por ser o palco das principais discussões e programações, o bloco de carga do Hangar foi transferido para um outro alimentador, com o intuito de garantir mais confiabilidade ao fornecimento do local.

Vale destacar que diversas áreas da empresa como Comunicação, TI, Segurança e Relacionamento com o Cliente também estão de sobreaviso para atender os chamados que possam surgir.

De acordo com Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações da Equatorial Pará, o plano de operação mostra que a empresa está alinhada ao compromisso de mostrar que Belém é um polo importante e preparado para receber grandes eventos internacionais.

“O nosso plano de operação visa mitigar riscos. As equipes estão prontas para atender ocorrências. Queremos que todos os participantes desses eventos e a população da capital paraense possam aproveitar o momento da melhor maneira, com uma energia segura, confiável e contínua”, finaliza Marcelo.

Foto: Divulgação