Equatorial Pará monta plano de operação para garantir fornecimento de energia no Círio 2022

Ações preventivas foram realizadas nos últimos meses. Na Trasladação e Círio, 40 equipes estarão disponíveis para atender eventuais ocorrências.

A Equatorial Pará montou um plano de operação para o Círio 2022. O planejamento envolve ações preventivas que beneficiam toda a festividade e, também, a mobilização de equipes para as principais procissões que ocorrem neste final de semana, nos dias 08 e 09 de outubro. A iniciativa visa garantir a qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica, além do restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção do serviço.

Como trabalho preventivo, desde julho, a distribuidora desenvolve ações do projeto “Cinturão Verde”, que já realizou podas, inspecionou e executou manutenção nos circuitos envolvidos ao longo do trajeto das procissões e em suas proximidades. Além disso, no dia da Trasladação e do Círio, equipes estarão a postos para a realização de manobras emergenciais em pontos estratégicos. Ao todo, serão 173 profissionais envolvidos no trabalho, com 40 equipes mobilizadas em cada uma destas romarias.

Vale destacar que tudo será acompanhado pelo Centro de Operações Integradas, que disponibilizará sua estrutura para a gestão das ocorrências, bem como para a manobra de sistemas, caso seja necessário. Além desta área, profissionais de TI, Automação, Comunicação, Segurança e Relacionamento com o Cliente também estarão de plantão para qualquer eventual demanda.

De acordo com Adailson Andrade, gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, a distribuidora de energia está preparada para atender as demandas no menor tempo possível. “Todo o nosso planejamento foi pensado de forma a garantir o melhor serviço a todos que vão participar do Círio 2022. Nossas ações não beneficiam apenas o período da quadra nazarena, já que toda a melhoria que fizemos nos percursos dos trajetos e arredores impactam positivamente essas áreas para além desse período”, destaca Adailson.

Ronaldo Pinheiro, diretor de engenharia da Diretoria da Festa de Nazaré, explica sobre a importância da parceria com a Equatorial Pará para garantir a segurança e o sucesso do Círio 2022. “A distribuidora de energia sempre foi uma grande parceira do Círio de Nazaré. Essa é uma relação fundamental para a diretoria da Festa, pois temos todo o suporte de atendimento, execução de serviços e apoio para qualquer tipo de emergência”, pontua Ronaldo.

A Equatorial Pará reforça que qualquer demanda relacionada à falta de energia, o cliente poderá acionar a empresa pelos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

SEGURANÇA

Os cuidados devem ser rigorosos na hora de montar o comércio informal, ao soltar fogos e até mesmo quando forem feitas homenagens com papeis picados, para que situações, que podem até ser fatais, sejam evitadas.

De acordo com o executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, um dos principais perigos está relacionado aos papéis metálicos que costumam soltar na hora das romarias. “É muito importante que esse tipo de material não seja utilizado próximo a rede elétrica. Por ser metálico, ele é condutor e em contato com a rede pode causar curtos circuitos. O ideal é usar papel que não tenha nenhuma composição metálica”, alerta o executivo.

Os fogos de artificio para as homenagens também devem ser lançados o mais longe possível da fiação. “Deve-se procurar campos abertos para soltar os fogos, longe da rede elétrica. Também recomendamos que só adultos façam o manuseio desses artefatos e de acordo com as orientações de segurança descritas na embalagem dos produtos. Importante também comprar somente os fogos que tenham a certificação do Inmetro”, ressalta Alex Fernandes.