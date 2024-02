Equatorial Pará monta plano de operação para o Carnaval 2024

Equipes com diversos profissionais atuarão no regime de escala para atender as demandas entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

A Equatorial Energia montou um plano de ação que deverá durar todo o período de Carnaval, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, para manter a qualidade no serviço de fornecimento de energia. Equipes estarão de prontidão em cidades de todo o Estado como Cametá, Vigia, Curuçá, Santarém, Marabá e Tucuruí, além da capital Belém, com o objetivo de garantir a melhor prestação de serviço, em caso de interrupção não programada no fornecimento de energia elétrica.

Ao todo, serão disponibilizados mais de 1000 profissionais que atuarão em regime de escala para garantir que não haja interrupção do serviço. Para Marcelo Costa, do Centro de Operações Integradas (COI) a Equatorial atua de forma preventiva, a fim de evitar que incidentes aconteçam.

“Durante o período do Carnaval 2024, haverá equipes alocadas estrategicamente em áreas próximas aos pontos definidos nas instruções de manobra, a fim de garantir a continuidade do fornecimento e o pronto atendimento diante de qualquer eventualidade envolvendo as cargas prioritárias”, disse ele.

Dicas de Segurança