Equatorial Pará monta plano de operação para o Carnaval

Distribuidora de energia terá equipes de plantão e sobreaviso para atender as demandas nos dias de folia. Empresa também já realizou vistorias e melhorias nas redes de diversos municípios para garantir a festa dos brincantes.

A Equatorial Pará montou um plano de operação para o Carnaval, que funcionará de 18 a 21 de fevereiro, e garantirá a segurança e a qualidade no fornecimento de energia nos diversos municípios do estado. A iniciativa busca ter rapidez no restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção, principalmente, nas cidades que concentram um maior número de brincantes como Belém, Vigia, Cametá, Curuçá, Salinas e Abaetetuba, por exemplo.

Serão 978 profissionais mobilizados tanto na sede da distribuidora de energia em Belém quanto nas regionais de Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, de diversas áreas como Comunicação, TI, Segurança, Relacionamento com o Cliente, além das equipes técnicas com controladores, operadores e eletricistas, como explica Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Pará.

“O plano de operação ocorrerá em tempo real e com nossas equipes mobilizadas para qualquer situação. Montamos um fluxo para atender os clientes no menor tempo possível e, assim, garantir a folia de todos”, comenta Marcelo.

Como trabalho preventivo, a distribuidora realizou inspeções nas linhas de transmissão e nos alimentadores que atendem locais prioritários. Em Belém, por exemplo, um dos espaços onde ocorreu este serviço foi Ver-o-Rio, onde acontecerá o Circuito Mangueirosa, que espera reunir cerca de 40 mil pessoas em cada dia de festa. Além disso, em municípios do interior, também, foram realizadas diversas melhorias nas redes.

Dicas de Segurança

A Equatorial Pará também orienta sobre os cuidados necessários que os foliões devem ter com a rede elétrica nesse período de Carnaval. A seguir, algumas dicas da área de Segurança da distribuidora de energia.

Não posicione jatos d’água em direção à rede elétrica;

Não aproxime “bastão de selfie” da rede elétrica;

Não jogue jogar serpentina na direção da rede elétrica;

Não suba em postes postes, marquises e árvores que estejam próximos à rede elétrica;

Não faça ligação clandestina de energia;

Não jogue enfeites e objetos na rede elétrica;

Evite que balões (blimps) e placas de propaganda toquem na rede elétrica.

Foto: Divulgaçao