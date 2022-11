Equatorial Pará monta plano de operação para o Enem 2022

Nos dias 13 e 20 de novembro, a distribuidora de energia suspenderá os desligamentos programados e aumentará o efetivo de equipes de manutenção em todo o estado para atendimento de eventuais ocorrências.

A Equatorial Pará montou um plano de operação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrerá nos dois próximos domingos, 13 e 20 de novembro. A ação vai oferecer qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica, além do restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção do fornecimento de energia nas áreas próximas aos locais de aplicação das provas.

A distribuidora suspenderá os desligamentos programados nos dois domingos. Haverá, também, o reforço dos quantitativos de operadores de subestações, de equipes de atendimento emergencial, de manutenção pesada, de controladores e fiscais do Centro de Operações Integradas. Além disso, equipes estarão em rotas estratégicas para dar o suporte de forma mais rápida em eventuais ocorrências. No geral, 305 equipes estarão de plantão e de sobreaviso para atender as demandas.

Vale destacar que tanto em Belém quanto nas sedes da Equatorial Pará em Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, profissionais de áreas como Comunicação, TI, Segurança, Relacionamento com o Cliente e demais setores também estarão atuando em suporte aos atendimentos.

De acordo com Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Pará, a empresa está preparada para resolver as situações de emergência e assim garantir que os candidatos realizem suas provas sem grandes intercorrências.

“Nossas equipes estão prontas e treinadas para qualquer situação. Diversos setores da distribuidora de energia, em todas as regiões do Pará, vão trabalhar em conjunto para garantir o sucesso do Exame Nacional do Ensino Médio”, comenta Marcelo.

A Equatorial Pará reforça que qualquer problema relacionado à falta de energia, o cliente poderá acionar a empresa pelos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.