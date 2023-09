Equatorial Pará oferece canais digitais para atendimento aos clientes

Serviços podem ser solicitados sem precisar sair de casa.

Situações de falta de luz em casa, mudança de endereço com necessidade de nova ligação de energia e até mesmo dúvidas em relação aos valores cobrados na fatura, são situações que, além de serem resolvidas presencialmente nas agências de atendimento da Equatorial Pará, os clientes também podem solucionar pelos canais digitais da distribuidora de energia. Para isso, é necessário formalizar as ocorrências e os serviços adequadamente.

Os canais de atendimento são: a central 0800 por telefone, a assistente virtual Clara, pelo WhatsApp, o aplicativo Equatorial Energia disponível para smartphones e o site da distribuidora. Somente nas solicitações feitas nos canais oficiais da Equatorial Pará é que o cliente terá a segurança de que a empresa está ciente da situação e receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento do serviço.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Jorivaldo Taveira, os canais digitais servem para dar mais comodidade e agilidade às demandas dos clientes, já que pelo celular é possível resolver quase sem precisar se deslocar até uma agência.

“A Equatorial Pará está sempre inovando para que o cliente fique cada vez mais confortável quando necessitar de alguma demanda específica. Por isso, os nossos canais digitais de atendimento oferecem diversos serviços na palma da mão. Buscamos sempre proporcionar uma experiência segura e ágil a todos”, informa Jorivaldo.

Conheça mais sobre os canais de atendimento da Equatorial Pará.

Central de atendimento

Com ligação gratuita para todo o estado, a central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196.

Para agilizar o atendimento, em todos os canais, é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ, do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial Pará.

Assistente virtual no WhatsApp – Clara

A Clara, assistente virtual, realiza serviços dentro do WhatsApp, em qualquer dia e em qualquer horário. Ela funciona com inteligência artificial e basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar mensagem de texto pelo aplicativo para:

Informar falta de energia;

Solicitar de religação de energia;

Consultar débitos;

2ª Via de Conta (para o titular);

Código de barra para pagamentos.

Aplicativo para smartphones

O aplicativo Equatorial Energia para smartphones pode ser baixado, gratuitamente, no Google Play (Android) e Apple Store (IOS) para:

Informar falta de energia;

Consultar débitos;

2ª Via de Conta (para titulares);

Código de barra para pagamentos (para quem não é titular).

Site – www.equatorialenergia.com.br

O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online que permite realizar, além dos serviços já disponíveis com a Clara, no WhatsApp, e com aplicativo da distribuidora de energia, mais de 20 tipos de serviços e consultas como:

Solicitação de ligação nova;

Troca de titularidade;

Mudança de data de vencimento;

Solicitação de fatura por e-mail.

Foto: Divulgação