Equatorial Pará oferece curso gratuito de eletricistas exclusivo para mulheres

Nesta quarta-feira (27) e na quinta-feira (28), a Equatorial Pará, abre inscrições gratuita para a segunda turma da Escola de Eletricistas, para o público feminino. Candidatas interessadas em participar do curso, devem ser maiores de 18 anos.

O Programa Escola de Eletricista é uma parceria entre a Equatorial Energia Pará e o SENAI, com o objetivo de ampliar a representatividade feminina nas operações do setor elétrigo. O curso é uma oportunidade de qualificação profissional tecnológica gratuita, preparando-as para o mercado de trabalho, gerando oportunidades de emprego para atuação no setor de distribuição de energia elétrica.

As inscrições devem ser realizadas por meio do link https://shre.ink/myqN. A capacitação ocorrerá nos meses de setembro a dezembro, em Belém. Um dos critérios de participação é possuir ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria B válida.

A Escola de Eletricistas para mulheres está completamente alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) com os quais o Grupo Equatorial está comprometido. Principalmente o ODS 5, que indica ações que contribuam para o combate de todas formas de discriminação e promovam a inclusão.

Saiba mais sobre o curso

As alunas também terão aulas de direção defensiva e condução de veículos com tração 4×4. Além de todo o conhecimento técnico necessário para a capacitação profissional, o programa também contempla cursos comportamentais que tem como principal objetivo apoiar as alunas no desenvolvimento de habilidades cognitivas como raciocínio lógico, comunicação, relacionamento interpessoal de estruturação do projeto de Vida por meio da carreira na área de energia elétrica.

O programa ainda prevê uma bolsa de incentivo as alunas selecionadas para o curso com o objetivo de auxiliar a subsistência da aluna durante o período de capacitação.

Foto: Divulgação