Equatorial Pará oferece mutirão de serviços para os clientes

Famílias de Belém, Ananindeua, Barcarena, Tracuateua e Capanema poderão participar dos atendimentos desta semana

A partir de hoje (22), a Equatorial Energia Pará estará com equipes em cinco municípios realizando mutirões de serviços. A ação faz parte do projeto E+ Comunidade e levará para mais perto dos clientes todos os serviços oferecidos pela distribuidora, como negociação de dívidas, solicitação de ligação nova, troca de titularidade, e muitos outros.

As ações em Belém estão acontecendo na igreja Assembleia de Deus, da estrada do Ranário, no bairro do Tapanã, e na Associação Comunitária Ariri Independência, no bairro do Coqueiro, a programação se estende até esta sexta, 25. Já no bairro da Campina, será na Associação dos Moradores da passagem do Rosário, em Icoaraci, a programação será exclusivamente no dia 25 de março.

Na igreja Casa da Bênção, localizada na rua Carlos Drummond de Andrade, na Escola Almirante Tamandaré, situada na travessa WE 02, ambas no bairro da Marambaia e na Creche Elcione Barbalho, localizada na estrada da Providência, no conjunto Cidade Nova VIII, em Ananindeua, as ações vão acontecer somente no sábado, dia 26 de março. As ações em Belém e Ananindeua sempre ocorrem de 08h30 às 12h.

No nordeste do Estado, a programação ocorre até amanhã, 23, na Arena Carlos Gomes, em Capanema, de 9h às 14h e no municipio de Barcarena, a equipe do projeto estará na agência de atendimento da Vila dos Cabanos, de 9h às 12h e 14h às 17h. Em Tracuateua a programação será até sexta, 25, no CRAS Nova Esperança, situado na rua João Correa, no horário de 08h30 às 12h e de 14h às 16h30.

Para ter acesso a qualquer um dos serviços, o cliente deve apresentar RG e CPF do titular da conta contrato e a última conta de energia. Para a troca de lâmpadas, é necessário levar também até cinco incandescentes ou fluorescentes que estavam em uso. Já no caso do cadastro no programa de Tarifa Social que concede descontos de até 65% na fatura de energia, é indispensável apresentar do Número de Inscrição Social (NIS) atualizado além dos documentos pessoais.

Confira os locais e horários das ações

E + Comunidade Belém

Tapanã

Período: 22 a 25 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Igreja Assembleia de Deus Bom Pastor

Endereço: Estrada Do Ranário – Bairro Do Tapanã – Em frente ao condomínio Viver Primavera

E + Comunidade Belém

Coqueiro

Período: 22 a 25 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Associação Comunitária Ariri Independência

Endereço: Avenida São Pedro – N° 07 – Bairro do Coqueiro

E + Comunidade Belém

Marambaia

Período: 26 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Igreja Casa da Bênção

Endereço: Rua Carlos Drummond de Andrade – Bairro da Marambaia

E + Comunidade Belém

Marambaia

Período: 26 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: EEEIF Almirante Tamandaré

Endereço: Conjunto Da COHAB Gleba II – Rua WE 02 – Bairro da Marambaia

E + Comunidade Belém

Marambaia

Período: 25 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Associação dos Moradores da Passagem do Rosário

Endereço: Passagem do Rosário n° 213 – Bairro Campina – Icoaraci

E + Comunidade Ananindeua

Coqueiro

Período: 26 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Creche Elcione Barbalho

Endereço: Estrada da Providencia – Conjunto Cidade Nova VIII – Bairro do Coqueiro