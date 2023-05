Equatorial Pará orienta sobre os benefícios do uso da lâmpada de LED

Além da redução de consumo de energia elétrica, as lâmpadas de LED têm outras vantagens em relação às luminárias incandescentes e fluorescentes.

O consumo eficiente de energia elétrica envolve muitos fatores, como redução de uso de kWh, segurança e a sustentabilidade dos produtos elétricos. Por isso, a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED é tão importante. Além de serem mais econômicas, as lâmpadas de LED têm diversos benefícios.

Luminárias incandescentes e fluorescentes geram maior consumo de energia e emitem calor nos ambientes em que estão instaladas, já as de LED, além de não esquentarem os locais, pois têm baixa radiação infravermelha, também podem gerar uma economia de até 80% no sistema de iluminação.

Outro benefício importante é a segurança, pois, como as luminárias de LED exigem menor voltagem para funcionar, é menos provável que ocorram acidentes com choque elétrico na hora de trocá-las. Além disso, esse tipo de dispositivo não possui substâncias tóxicas em sua composição, como o mercúrio por exemplo.

Também vale ressaltar que as lâmpadas de LED duram até 25 vezes mais que as incandescentes e 3 vezes mais que as fluorescentes e sem sofrer muita alteração na luminosidade ao longo do tempo, o que gera mais economia para o consumidor, pois não há necessidade de trocá-la com frequência.

Segundo Willian Melo, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, a lâmpada de LED é a melhor opção e, por isso, a distribuidora de energia mantém os esforços para que seus clientes usem esse tipo de dispositivo. “As vantagens são muitas e contribuem para um consumo eficiente de energia, por isso sempre realizamos a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED em nossos postos do E+ Reciclagem e nos mutirões”, finaliza Willian.

Foto: Divulgação