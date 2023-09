Equatorial Pará orienta sobre os cuidados necessários com a rede elétrica no Círio de Nazaré

Distribuidora alerta sobre o perigo do uso de papéis metálicos, fogos de artifício e ligações clandestinas, que podem ocasionar acidentes graves e até fatais.

Neste período que antecipa a Círio de Nazaré e, também, durante toda a programação da festividade é necessário ficar atento para que acidentes com a fiação de energia não ocorram, como alerta a Equatorial Pará. De acordo com a distribuidora, é importante reforçar as ações de segurança com a rede elétrica neste período.

Segundo o executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Eder Carvalho, um dos principais perigos está relacionado aos papéis metálicos que as pessoas costumam soltar na hora das romarias.

“É de extrema importância evitar a utilização desse tipo de material nas proximidades da rede elétrica. Devido à sua natureza metálica, ele possui condutividade elétrica e, quando em contato com a rede, pode resultar em curtos-circuitos. Recomenda-se optar por papel que não contenha nenhum componente metálico em sua composição”, alerta o executivo.

Ele também chama a atenção para os fogos de artifício durante as procissões. O recomendado é utilizá-los o mais longe possível da rede de energia e adotando as orientações de segurança do fabricante dos fogos.

“É aconselhável buscar espaços amplos e afastados da rede elétrica ao soltar fogos de artifício. Além disso, recomendamos que somente adultos lidem com esses dispositivos, seguindo as diretrizes de segurança fornecidas na embalagem. É crucial adquirir fogos de artifício que tenham a certificação do Inmetro”, ressalta Eder Carvalho

Outra situação importante é em relação às ligações clandestinas. Além de ser crime, utilizar “gatos” coloca em risco a vida das pessoas. Por isso, para os permissionários e ambulantes que vão trabalhar no Círio e que vão utilizar energia, é necessário solicitar à distribuidora a ligação provisória, preferencialmente, com até cinco dias úteis, em uma das agências de atendimento.

Confira mais dicas de segurança

Atenção ao uso do “T” (benjamim) para ligar aparelhos elétricos. A utilização do objeto pode dar origem a um curto-circuito ou princípio de incêndio, se houver sobrecarga na instalação elétrica. O correto é usar filtro de linha como opção para ligar vários equipamentos ao mesmo tempo.

Não se esqueça de verificar sempre a voltagem correta do aparelho antes de conectá-lo à rede elétrica. Observe o diâmetro dos pinos e jamais force a conexão deles em uma tomada. Também nunca retire qualquer pino dos plugues, isso pode causar sobrecarga e graves acidentes.

Para registrar qualquer tipo de ocorrência ou acidente envolvendo a rede elétrica de energia, deve-se entrar em contato imediatamente com a Equatorial Energia Pará por meio do 0800 091 0196 e informar casos de risco como incêndios, faísca na rede elétrica, cabos partidos, entre outros

Foto: Divulgação