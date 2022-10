Equatorial Pará participa da XV FIPA, em Belém

Evento reúne empresas, de diversos segmentos, com atuação no estado. Distribuidora de energia apresenta projetos da plataforma E+

A Equatorial Pará participa da XV Feira da Indústria do Pará (FIPA), que ocorre no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, de 19 a 22 de outubro. A distribuidora de energia tem um espaço dedicado a apresentar aos visitantes os projetos E+ Educação e E+ Reciclagem, iniciativas que incentivam a discussão de temas como o desenvolvimento sustentável, por exemplo. A programação ocorre, diariamente, a partir das 14h.

Com o E+ Reciclagem, o público poderá se conscientizar através de orientações sobre sustentabilidade no dia a dia. Além disso, com o E+ Educação haverá conversas sobre eficiência energética e segurança, com a realização de experimentos lúdicos de física.

De acordo com Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, o espaço da distribuidora de energia é um ambiente de integração e conscientização sobre temas importantes.

“A Equatorial Pará possui esse papel social de contribuir positivamente com discussões de temas importantes como a sustentabilidade. Desenvolvemos diversas ações através da plataforma E+ que mudam a realidade de comunidades em todo o Pará”, destaca Pricila.

A XV FIPA possui uma programação com exposição de produtos e serviços de empresas com atuação no estado, além de diversas atividades como cursos, workshops, palestras, fóruns e rodadas de negócios nacionais e internacionais, além de atrações culturais. O evento terá ainda torneio de robótica e competições de inovação voltadas para soluções que facilitam o dia a dia das indústrias.

Serviço:

XV Feira da Indústria do Pará

Onde: Hangar Centro de Convenções da Amazônia – Av. Doutor Freitas, s/n – Marco

Quando: 19 a 22 de outubro

Hora: a partir das 14h