Equatorial Pará promove mutirão de negociação de débitos

Vários serviços da distribuidora serão oferecidos aos moradores de bairros de Belém e Mosqueiro.

A partir desta segunda-feira (06) os clientes residenciais de Belém e Mosqueiro, poderão negociar débitos em um dos pontos de atendimento itinerante disponibilizados pela Equatorial Pará. Além de negociar débitos, serão oferecidos serviços de troca de lâmpadas incandescentes e florescentes por lâmpadas de LED e cadastro nas tarifas rural e social, que concedem descontos na conta de energia.

Em Belém, as ações serão no bairro Parque Verde, na Associação de Moradores do Jardim Sevilha, localizada na avenida Augusto Montenegro, na rua Principal do Residencial Jardim Sevilha, de 06 a 10 de junho, de 8h30 às 12h e das 14h às 17h. No bairro da Pedreira, a programação será na Associação Paraense de Combate ao Câncer de Mama, situada n rua Antônio Everdosa, nº 669, no período de 07 a 10 de junho, de 8h30 às 12h. Já no distrito de Mosqueiro, os atendimentos acontecerão em apenas em um único dia, na sexta-feira, dia 10, em parceria com a Defensoria Pública, na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, situada na rua Rodrigues Pinajé, nº 998, de 9h às 14h.

Para participar das ações, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta, a última conta de energia e nos casos de participação do serviço de troca de lâmpadas, é necessário levar as lâmpadas para serem trocadas. Cada cliente pode fazer a substituição de até cinco luminárias.

O gerente da área de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, ressalta que na ocasião, os consumidores poderão negociar os débitos com condições de parcelamento especiais. “O nosso objetivo é sempre levar o máximo de benefícios para os nossos clientes, o pagamento pode ser feito com cartões de débito e crédito, podendo também ser parcelado para os clientes que tem mais de três faturam pendentes. Cada caso será analisado e será dada uma opção que caiba no orçamento do cliente”, explica.

Confira os locais das ações

E + Comunidade Belém

Bairro Parque Verde

Local: Associação de Moradores do Jardim Sevilha – AMOJAS

Endereço: Avenida Augusto Montenegro – rua Principal do Residencial Jardim Sevilha – bairro Parque Verde

Período: 06 a 10 de junho

Horário: 08h30 às 12h e 14h às 17h

Bairro Pedreira

Local: Associação Paraense de Combate ao Câncer de Mama – APACAM

Endereço: Rua Antônio Everdosa – n° 669 – Entre Humaitá e Vileta – bairro Pedreira

Período: 07 a 10 de junho

Horário: 08h30 às 12h

E + Comunidade Mosqueiro

Local: Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo (ação em parceria com a defensoria pública do estado do Pará)

Endereço: Rua Rodrigues Pinajé, n° 998 – Distrito de mosqueiro

Período: 10 de junho

Horário: 9h às 14h

Foto: Divulgação