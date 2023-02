Equatorial Pará realiza ação de sustentabilidade no Circuito Mangueirosa

A cada cinco copos plásticos, os foliões poderão fazer a troca por um copo eco, com design exclusivo da distribuidora de energia.

Durante os dias do Circuito Mangueirosa, de 18 a 21 de fevereiro, e também, no dia 25, a Equatorial Pará, que é a patrocinadora do evento, estará com uma ação de sustentabilidade do projeto E+ Reciclagem, no Ver-o-Rio. Os brincantes poderão trocar, gratuitamente, cinco copos plásticos de cerveja por um copo eco, com design exclusivo da distribuidora de energia. Além desta, outras iniciativas sustentáveis serão realizadas pelo Circuito ao longo da programação.

No local, haverá um posto de atendimento da Equatorial Pará que receberá os copos plásticos. Após a finalização do evento, os materiais arrecadados serão enviados para uma empresa de reciclagem parceira da distribuidora de energia. Vale destacar que o limite é de um copo por CPF e, diariamente, serão disponibilizadas 200 unidades.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, ao término do evento, o projeto E+ Reciclagem vai gerar um bônus de desconto para a fatura de uma instituição social, a partir da quantidade de copos plásticos arrecadados.

“Essa ação do E+ Reciclagem já é conhecida pelo cliente da Equatorial, que pode se dirigir a um posto de coleta, entregar os resíduos e garantir desconto na sua própria fatura ou pode direcionar a uma instituição. Agora, adaptamos o serviço ao Circuito Mangueirosa, para que possamos arrecadar exclusivamente os copos plásticos. Teremos um Carnaval sustentável e, também, preocupado com o social”, comenta.

Outras iniciativas

O Circuito Mangueirosa também terá ações de sustentabilidade de outros parceiros. Por exemplo, a Aral (Associação dos Recicladores das Águas Lindas) vai recolher as latas de alumínio e encaminhar à reciclagem. Além disso, o grupo Composta Belém recolherá o lixo durante a programação, para garantir o controle dos resíduos e também instalará diversas bituqueiras de cigarro pelo Ver-o Rio. Tanto a Aral quanto a Composta Belém farão o relatório de sustentabilidade do evento, com o aval de um engenheiro ambiental.

Ao final de cada dia de festa, a Prefeitura de Belém, por meio da Sesan (Secretaria de Saneamento), fará a limpeza geral de todo o trajeto do cortejo para deixar o espaço limpo para que todos possam aproveitar o festejo da melhor forma possível no dia seguinte.

Serviço:

Troca de copos plásticos por copos eco da Equatorial Para

Onde: Circuito Mangueirsoa – Complexo do Ver-o-Rio

Quando: 18 a 21 de fevereiro e 25 de fevereiro

Hora: A partir das 15h

Dinâmica: 5 copos plásticos valem 1 copo eco

Foto: Divulgação