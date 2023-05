Equatorial Pará realiza ação em alusão ao Dia das Mães na Vila da Barca

Ação social oferecerá serviços gratuitos de beleza, sustentabilidade e educação.

Neste sábado, 13, a Equatorial Pará realizará uma ação social em alusão ao Dia das Mães. Serão oferecidos serviços gratuitos de beleza, como design de sobrancelhas, corte de cabelo feminino, maquiagem e alongamento de cílios. Além disso, também serão feitos atendimentos para troca de lâmpadas, pelo programa E+ Comunidade, e arrecadação de resíduos recicláveis, pelo programa E+ Reciclagem. A ação ocorrerá na Associação dos Moradores de Vila da Barca, que fica localizada na rua Professor Nelson Ribeiro, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Também serão realizadas palestras e experimentos educacionais, que fazem parte do programa E+ Educação, e inscrição no curso de Design de Sobrancelhas, pelo programa E+ Profissional, com 15 vagas disponíveis. Os interessados devem levar o número da unidade consumidora, identidade e CPF para serem inscritos no curso. Vale ressaltar que as aulas serão realizadas posteriormente.

De acordo com Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, a ação busca atender as mães da comunidade com a grande variedade de serviços. “Para nós, é uma grande satisfação poder oferecer serviços gratuitos que buscam melhorar a autoestima dessas mães, além de oportunidades de capacitação para geração de renda”, destacou Pricila.

E+ Comunidade

Busca construir relações de colaboração mútua com a comunidade. Envolve os projetos como Tarifa Baixa Renda, Ações de Eficiência Energética com troca de lâmpadas, palestras, relacionamento com líderes comunitários, institucionais sociais e imprensa.

E+ Reciclagem

O programa tem como objetivo realizar a troca de materiais recicláveis por desconto na fatura de energia. Além de promover ações voltadas para difundir a cultura da coleta seletiva e conscientização sobre a preservação do meio ambiente. Os resíduos recicláveis aceitos são: papel, óleo orgânico, plástico e metal, além de potes de vidro com tampa de plástico, destinados à Santa Casa de Misericórdia para armazenamento de leite materno.

E+ Educação

O programa E+ Educação é a principal estratégia de atuação social, pois desenvolve ações estruturantes no desenvolvimento social dos locais em que a Equatorial Pará está presente.

E+ Profissional

O E+ Profissional é um programa da Equatorial Pará que tem como objetivo realizar cursos de capacitação, principalmente, para consumidores baixa renda, a fim de prepará-los para o mercado de trabalho, seja como renda extra ou até mesmo principal.

Serviço:

Ação E+ Comunidade, E+ Reciclagem, E+ Educação e E+ Profissional – Dia das Mães

Onde: Associação dos Moradores de Vila da Barca (rua Professor Nelson Ribeiro – Telégrafo)

Quando: 13 de maio

Horário: de 8h às 12h