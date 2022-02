Equatorial Pará realiza ações de serviços em Belém, Ananindeua e Portel

Moradores da Terra Firme, Guamá, Sacramenta, Distrito Industrial, Cidade Nova, e Portel são os beneficiados

De 14 a 19 de fevereiro, o Projeto E+ Comunidade, da Equatorial estará com ações de serviços em três municípios, com o foco de oferecer soluções para as demandas dos clientes. Serviços como troca de lâmpadas, cadastramento no programa Tarifa Social, negociação de débitos e muitos outros também estão previstos na programação.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente, Gilliard Oliveira, as ações nos bairros são uma forma de continuar oferecendo os serviços mais procurados pelos clientes, bem mais próximos dos clientes. “A Equatorial se preocupa em oferecer mais recursos para que o cliente consiga se manter com suas contas em dia. O cadastro na Tarifa Social, por exemplo, é uma forma das famílias terem um desconto de até 65% na conta de luz, o que gera uma grande economia no fim do mês. Assim como o serviço de negociação de débitos, onde estamos dispostos a ouvir e analisar cada caso para ajudar o cliente a negociar suas dívidas de acordo com suas condições”, destaca Gilliard.

Economia de Energia – Cada cliente ainda pode trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, considerada até 80% mais econômica. No ato da troca, é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso.

E + Comunidade Terra Firme

Belém

Período: 14 a 18 de fevereiro

Local: Paróquia São Domingos de Gusmão

Endereço: Avenida Celso Malcher, Nº 733 – Bairro da Terra Firme – Belém

Horário: 8h30 às 12h

E + Comunidade Guamá

Belém

Período: 19 de fevereiro

Local: EEEF Santos Dumont

Endereço: Rua dos Mundurucus – alameda intendente cel. Antonio Pimenta – Bairro do Guamá – Belém

Horário: 8h30 às 12h

E + Comunidade Sacramenta

Belém

Período: 19 de fevereiro

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Esther Bandeira Gomes

Endereço: Rua Cláudio Bordalo – Nº 366 – Bairro Da Sacramenta – Belém

Horário: 8h30 às 12h

E + Comunidade Distrito Industrial

Ananindeua

Período: 14 a 18 de fevereiro

Local: ASMOVIM – Associação de Moradores da Vila Mocajatuba

Endereço: Travessa Oliveira – Nº 24 – A – Bairro – Distrito Industrial – Ananindeua

Horário: 8h30 às 12h

E + Comunidade Cidade Nova

Ananindeua

Período: 19 de fevereiro

Local: Instituto Dr.Nonato Sanova

Endereço: Conjunto Cidade Nova 4 – SN – 17 – Nº 122 – Ananindeua

Horário: 8h30 às 12h

E + Comunidade Portel

Bairro Centro

Período: 15 a 18 de fevereiro

Local: Praça Da Bandeira

Endereço: Avenida Duque de Caxias – Bairro Centro – Portel

Horário: 8h30 às 12h (Exceto dia 15.02.2022 horário 14:00 ás 17:00 Horas)

Foto: Divulgação