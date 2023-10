Equatorial Pará realiza mutirão de negociação de débitos na Ilha do Marajó

Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Oeiras do Pará, Salvaterra e São Sebastião da Boa Vista irão receber a ação até o final de 2023.

A partir desta segunda-feira, 16, a Equatorial Pará realiza um mutirão de negociação de débitos para os clientes nos municípios de Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Oeiras do Pará, Salvaterra e São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó. Os atendimentos ocorrem com as equipes em campo ou também podem ser realizados nas agências de atendimento da distribuidora e postos credenciados.

A iniciativa, que tem previsão de ocorrer até o final de 2023, oferece condições especiais os consumidores que estão com dificuldade de manter as contas em dia. Os pagamentos podem ser à vista ou de forma parcelada.

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os consumidores com pelo menos duas faturas em atraso. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Segundo Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente, a Equatorial tem como objetivo auxiliar o cliente que sofreu com os impactos econômicos e acumulou as contas de energia.

“Fazemos uma busca ativa para que esses clientes possam quitar os débitos. É uma ótima oportunidade, com condições especiais, para que o consumidor volte a ter as contas em dia”, diz Jorivaldo.

Serviço:

Negociação de débitos – Ilha do Marajó

Onde: Com as equipes em campo, nas agências de atendimento da Equatorial e postos credenciados

Quando: a partir de 16 de outubro até o final de 2023

