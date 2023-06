Equatorial Pará realiza mutirão de reciclagem no mercado Ver-o-Peso

Entrega de resíduos recicláveis garante desconto na conta de energia. Com doações a partir de 5 kg, público ganhará copo eco e poderá se cadastrar em curso de geração de renda.

De 5 a 7 de junho, a Equatorial Pará realizará, no mercado Ver-o-Peso, uma iniciativa alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A distribuidora estará com o mutirão do E+ Reciclagem, em que, além de descontos na conta de energia, o cliente pode ganhar um copo eco. Haverá, também, orientações de eficiência energética, com o programa E+ Educação, e cadastro para curso empresarial de geração de renda. A ação ocorrerá nas proximidades do estacionamento do local, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os 100 primeiros clientes que doarem 5 kg de resíduos ganharão um copo eco personalizado. Além disso, serão disponibilizadas 30 vagas para o curso de geração de renda, que ocorrerá em parceria com o Sebrae, de 19 a 23 de junho. Podem ser doados papel, plástico e metal, e, também, óleo de cozinha e potes de vidro que serão entregues ao banco de leite que serão entregues à Santa Casa.

Durante os três dias, haverá atividades lúdicas orientações sobre a importância do cuidado ao meio ambiente e dicas de como deixar o consumo de energia elétrica mais eficiente nas residências. Na ação, o público também poderá trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de Led, que são mais econômicas e eficientes. Para realizar a troca, o cliente tem que estar em dia com a distribuidora, apresentar fatura recente, RG, CPF e levar até cinco lâmpadas.

Para Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, o mutirão do E+ Reciclagem visa aproximar ainda mais a distribuidora de energia da população com uma ação em prol de um mundo mais sustentável. A ideia é atingir tanto as pessoas que visitam o mercado do Ver-o-Peso quanto os próprios feirantes.

“Será uma grande ação de conscientização. A Equatorial Pará sabe do papel social que tem, então vamos oferecer ao público que transita pelo Ver-o-Peso diversas iniciativas que vão gerar benefícios para o meio ambiente, como é o caso da coleta dos resíduos recicláveis, e para as próprias pessoas, como o cadastro no curso de geração de renda”, finaliza Pricila.

Serviço:

Ação do E+ Reciclagem no Ver-o-Peso, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Quando: de 5 a 7 de junho

Onde: Estacionamento do mercado Ver-o-Peso

Hora: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Foto: Divulgação