Equatorial Pará realiza mutirão de serviços e reinaugura agência no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua, nesta sexta-feira, 17

Distribuidora de energia fará ações técnicas, de melhoria de rede, e comerciais, além da entrega da agência revitalizada com atendimento digital.

A Equatorial Pará realiza, nesta sexta-feira, 17, no bairro do Cidade Nova, em Ananindeua, um mutirão com diversos serviços comerciais e técnicos como poda, manutenção da rede, ajuste de conexões, troca de padrão e inspeção. A ação, que ocorre tanto pelo período da manhã quanto à tarde, contará com a participação de 31 equipes. Nenhum cliente terá o fornecimento interrompido, pois as atividades serão feitas com linha viva.

As equipes técnicas e de serviços comerciais sairão da agência de atendimento da Equatorial Pará na Cidade Nova IV, que fica localizada na travessa WE 46, 561 para trabalharem no bairro e arredores. O objetivo da atividade é dar ainda mais segurança e qualidade no fornecimento de energia da área, além de antecipar outros atendimentos a serviços comerciais. A expectativa é que o mutirão também passe por outros bairros de Belém e Ananindeua nas próximas semanas.

Além disso, a partir das 8h, ocorrerá, na mesma agência, a entrega da obra de revitalização do local. Agora, o espaço passa a contar também com atendimento digital, que trará mais conforto e rapidez para os clientes.

De acordo com Anderson Torres, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, as ações mostram o comprometimento da distribuidora de energia em proporcionar cada vez mais melhorias à população paraense.

“Com a revitalização da agência da Cidade Nova, o espaço passa a ter 7 tablets configurados com todos os serviços da empresa, além de oferecermos colaboradores capacitados para o auxílio desta ferramenta. Além do mais, haverá 14 guichês para atendimento presencial. Vale destacar, também, que o mutirão de serviços técnicos e comerciais foi pensado de forma a beneficiar ainda mais os nossos clientes”, finaliza Anderson.

Foto: Divulgação