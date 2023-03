Equatorial Pará realiza mutirão de serviços em Marituba, nesta terça-feira, 28

Distribuidora de energia fará ações técnicas, de melhoria de rede e comerciais para os consumidores.

A Equatorial Pará realiza, nesta terça-feira, 28, no centro de Marituba, um mutirão com diversos serviços comerciais e técnicos como poda, manutenção da rede, ajuste de conexões, troca de padrão e inspeção. A ação ocorre tanto pelo período da manhã quanto à tarde. Nenhum cliente terá o fornecimento interrompido, pois as atividades serão feitas com linha viva.

As equipes técnicas e de serviços comerciais sairão da agência da Equatorial Pará, localizada na rua Raimundo Barbosa Santana, 256, Centro, Marituba, para trabalharem no bairro e arredores. O objetivo da ação é garantir ainda mais segurança e qualidade no fornecimento de energia da área, além de antecipar outros atendimentos a serviços comerciais. A expectativa é que o mutirão também passe por outras localidades nas próximas semanas.

De acordo com Anderson Torres, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, é uma maneira de evitar problemas futuros e desligamentos programados no setor. “Com o mutirão, vamos até os locais e fazemos ajustes necessários com linha viva, isso permite que nossos clientes mantenham sua rotina normalmente enquanto realizamos a manutenção”, conclui Anderson.

Foto: Divulgação