Equatorial Pará realiza mutirão de serviços em vários municípios do estado

Distribuidora de energia realiza ações com troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e negociação de débitos. Além disso, duas cidades também receberão sorteio de geladeiras.

Durante esta semana, a Equatorial Pará realiza o Mutirão Pelo Cliente Todo Dia, ação do programa E+ Comunidade, que oferece diversos serviços como, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e troca de lâmpadas em vários municípios paraenses. Além dos serviços já citados, também ocorrerá o cadastro para o sorteio do E+ Geladeira Nova, que trocará 50 geladeiras antigas, e em mau estado de conservação, por outras novas e mais econômicas, exclusivamente, nos municípios de Muaná e Redenção. Ainda em Muaná, haverá show musical com a banda Xeiro Verde, no dia 23, a partir das 18h.

Em Altamira, o mutirão será realizado nos dias 21 e 22 de março. Nos municípios de Belém e Primavera as ações ocorrerão de 20 a 24 de março. Já em Muaná, os serviços vão de 20 a 23 de março. Em Redenção, de 21 a 23, e em Alter do Chão será no dia 24 de março.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, reitera a importância das ações do mutirão. “Os diversos serviços oferecidos nos mutirões levam soluções e qualidade de vida para nossos consumidores”, finaliza Anderson.

E+ Geladeira Nova

Para realizar o cadastro e participar do sorteio, os clientes de Benevides, Abaetetuba e Barcarena precisam ter uma geladeira antiga, mas que ainda funcione, apresentar o RG e a última fatura da conta de luz paga, no local do evento, na orla da cidade. Vale ressaltar que o consumidor fica responsável por levar o eletrodoméstico em mau estado de conservação até o local da troca.

Tarifa Social

O programa Tarifa Social, benefício do Governo Federal direcionado às famílias de baixa renda, concede descontos que variam de 10% a 65% na fatura de energia. Com esta ação, as famílias economizam recursos financeiros e podem investi-los de outra forma.

Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de Led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Com o uso das luminárias de LED, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviços:

1 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Igreja Evangélica Tabernáculo da Adoração (travessa Berredos, 1070, esquina da 7ª rua, Paracuri I – Icoaraci)

Quando: 20 a 24 de março

Hora: das 8h30 às 12h

2 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Associação de Moradores do Jardim Sevilha – AMOJAS (avenida Augusto Montenegro, rua principal do residencial Jardim Sevilha – Parque Verde)

Quando: 20 a 24 de março

Hora: das 8h30 às 12h e 14h30 às 17h30

3 – E+ Comunidade – Muaná

Onde: Barracão Paroquial São Francisco de Paula (travessa Dr. Antônio Gomes Lira – Centro)

Quando: 20 a 23 de março

Hora: das 8h30 às 12h e 14h30 às 17h30 (exceto dia 23, que o atendimento será das 8h às 12h)

Sorteio: 18h

4 – E+ Comunidade – Alter do Chão

Onde: Centro de Convivência do Idoso (CCI)

Quando: 24 de março

Hora: das 8h às 14h

5 – E+ Comunidade – Primavera

Onde: Centro de Especialidades (travessa Enéas Pinheiro – Castanhola)

Quando: 20 a 24 de março

Hora: das 8h às 12h

Obs.: negociação de débitos a partir do dia 22.

6 – E+ Comunidade – Redenção

Onde: Praça da Bíblia (avenida José Carrion)

Quando: 21 a 23 de março (exceto dia 23, que o atendimento será das 8h às 12h)

Hora: das 8h às 17h

Sorteio: 18h

7 – E+ Comunidade – Altamira

Onde: Supermercado Castro Perto (avenida Bom Jesus – Mutirão)

Quando: 21 e 22 de março

Hora: das 9h às 12h e 14h às 17h

Foto: Divulgação