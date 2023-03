Equatorial Pará realiza mutirão de serviços no bairro da Cremação nesta quarta-feira, 8

Distribuidora de energia faz serviços comerciais e de manutenção técnica na rede do bairro.

A Equatorial Pará realiza, nesta quarta-feira, 8, no bairro da Cremação, um mutirão com diversos serviços comerciais e técnicos como poda, manutenção da rede, ligação nova, troca de padrão e inspeção. A ação ocorre tanto pelo período da manhã quanto à tarde.

As equipes técnicas e de serviços comerciais estão concentradas, principalmente, na avenida Alcindo Cacela, entre Mudurucus e Pariquis, para trabalharem nesta região e arredores. O objetivo da atividade é dar ainda mais segurança e qualidade no fornecimento de energia da área, além de antecipar outros atendimentos a serviços comerciais.

A programação também ocorrerá na sexta-feira, 10, em outro bairro da capital paraense, na Condor. A expectativa é que o mutirão também passe por diversos bairros de Belém nas próximas semanas.

Segundo Anderson Torres, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a ação é essencial para manter a qualidade do fornecimento de energia. “Levar o mutirão de serviços técnicos e comerciais ao cliente é mais uma estratégia que busca entregar nosso serviço com mais eficiência e competência para os consumidores da capital paraense”, finaliza Anderson.

Foto: Divulgação