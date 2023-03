Equatorial Pará realiza mutirão de serviços no bairro do Mangueirão, nesta sexta-feira, 31

Distribuidora de energia fará ações técnicas, de melhoria de rede e comerciais para os consumidores.

A Equatorial Pará realiza, nesta sexta-feira, 31, no bairro do Mangueirão, em Belém, um mutirão com diversos serviços comerciais e técnicos como poda, manutenção da rede, ajuste de conexões, troca de padrão e inspeção. A ação iniciará às 8h e seguirá até às 17h.

As equipes técnicas e de serviços comerciais sairão da frente do estádio do Mangueirão e percorrerão o bairro e arredores. O objetivo da ação é garantir ainda mais segurança e qualidade no fornecimento de energia, além de antecipar outros atendimentos a serviços comerciais.

Vale destacar que nenhum cliente terá o fornecimento de energia interrompido, pois as atividades serão com linha viva. Além disso, os serviços a serem realizados terão como base solicitações feitas por clientes e, também, avaliações feitas pela própria distribuidora.

De acordo com Anderson Torres, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, o mutirão demonstra o compromisso da empresa em sempre prestar o melhor serviço ao cliente.

“Esta é uma ação preventiva, que vai melhorar o fornecimento na região. A nossa intenção é alcançar, também, outros bairros da capital paraenses e outros municípios, nas próximas semanas”, finaliza Anderson.

Foto: Divulgação