Equatorial Pará realiza mutirão de serviços para celebrar o aniversário de Belém

Clientes da distribuidora de energia poderão participar do sorteio de 80 geladeiras, além de outros serviços de educação, reciclagem e profissionalização. Cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e troca de lâmpadas também estarão disponíveis.

Nesta semana, quando Belém completa 407 anos, a Equatorial Pará realiza um mutirão para comemorar o aniversário da cidade, com diversos serviços aos clientes. A programação, que começa nesta segunda-feira, 9, e segue até quinta-feira, 12, na Usina da Paz da Cabanagem, ocorrerá das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, com exceção do último dia que será somente pela parte da manhã, e contará com diversos projetos da plataforma E+, que oferecerão, por exemplo, o sorteio de 80 geladeiras, inscrição para curso profissionalizante de maquiagem, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos, troca de lâmpadas, e, também, iniciativas de educação e reciclagem.

Vale destacar que além de toda essa programação, exclusivamente, na quinta-feira, 12, data do aniversário de Belém, haverá ação social com corte de cabelo e design de sobrancelhas das 9h às 11h30, e o festival Mais Arte em Toda Parte, com shows gratuitos da banda Xeiro Verde e Nay Beat, às 18h.

De acordo com Anderson Torres, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, o evento, que é um presente ao município, reúne iniciativas que proporcionam aos clientes benefícios tanto em aspectos econômicos quanto profissionais.

“Com a nossa ação, os moradores da capital paraense conseguirão participar de projetos de educação, cultura, profissionalização e muito mais, além de programas de eficientização energética como a troca de lâmpadas e o sorteio de geladeiras novas”, comenta Anderson.

E+ Geladeira Nova

Para concorrer ao sorteio, que será na quinta-feira, 12, às 18h, é necessário ser morador de Belém, estar cadastrado na Tarifa Social, ter uma geladeira em mau estado de conservação, mas ainda em funcionamento, ser o titular da fatura de energia, apresentar o RG e a última conta de luz paga. A entrega será no dia seguinte, sexta-feira, 13. É importante frisar que para receber o prêmio, o sorteado deverá entregar o refrigerador antigo e ficará a cargo dele levar o eletrodoméstico até o local.

E+ Reciclagem, E+ Educação e E+ Profissional

A distribuidora de energia leva à ação outros projetos da plataforma E+, como o E+ Reciclagem, que recebe resíduos de papelão, plástico, metal e vidro, que podem garantir descontos na conta de energia; o E+ Educação, com palestras educativas sobre consumo consciente e experimentos em tempo real e o E+ Profissional, que disponibiliza a inscrição de 15 vagas para o curso de maquiagem, que será realizado na próxima semana, também na Usina da Paz.

Outros serviços

O público, em Belém, poderá realizar o cadastro no programa Tarifa Social, benefício do Governo Federal que concede às famílias de baixa renda descontos de até 65% na conta de energia. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo, por membro familiar, e estar com o número atualizado do NIS ou BPC (Benefício de Prestação Continuada), além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma fatura do titular.

Vale destacar que a distribuidora de energia, também, fará a negociação de débitos, com cada caso sendo analisado individualmente, e a negociação poderá ser parcelada em até 12 vezes. Podem participar os clientes com pelo menos três faturas em atraso e os consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. Além disso, haverá a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED, que são mais eficientes e econômicas.

Serviço:

Mutirão Pelo Cliente Todo Dia – Aniversário de Belém

Quando: de 9 a 12 de janeiro

Onde: Usina da Paz da Cabanagem – ( Av. Damasco, 37 – Cabanagem)

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, com exceção do último dia que será somente pela parte da manhã.

Foto: Divulgação