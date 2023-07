Equatorial Pará realiza Operação Verão no litoral do Nordeste paraense

A distribuidora fez troca de condutores da rede elétrica, podas, instalações de postes, inspeções preventivas e demais melhorias em Salinas, Bragança, Maracanã e Marapanim.

É tempo de férias, de pegar a estrada rumo às praias da região Nordeste do estado. Durante a alta temporada, o fluxo de turistas e visitantes aumenta consideravelmente nos municípios de Salinas, Bragança, Maracanã e Marapanim, por exemplo. Por isso, desde maio, a Equatorial Pará realiza a Operação Verão 2023, com ações que visam reforçar o sistema elétrico, com melhorias, manutenções preventivas e o aumento no número do efetivo aos fins de semana.

A Operação tem reserva técnica de transformadores, postes e cabos para o atendimento em casos de emergência, e já contou com a correção de anomalias, inspeções preventivas nos alimentadores que atendem as cidades de veraneio, podas de árvores e vegetações próximas à rede elétrica e manutenções nas subestações Salinas e Bragança. A distribuidora investiu mais de 1 milhão de reais nas ações.

De acordo com o gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, Bruno Mota, as equipes técnicas realizaram a inclusão de seis circuitos de baixa tensão, instalação de 137 postes, 4 transformadores, inspeção no banco de capacitores, recondutoramento de 5 Km de rede. “As ações estão em andamento. Nos municípios de Salinópolis, Bragança, Marapanim e Maracanã foi estabelecida uma escala de sobreaviso específica. Tudo para garantir um ótimo verão aos turistas”, explicou Mota.

Subestação Primavera

O litoral do Nordeste paraense ganhou um reforço extra no mês de junho, a Subestação Primavera foi inaugurada e, além do próprio município, o atendimento se estende às cidades vizinhas de São João de Pirabas, Salinas, Capanema, Santarém Novo e Quatipuru. A SE garante uma melhora significativa na qualidade no fornecimento de energia.

Canais de atendimento

A distribuidora reforça que em casos de falta de energia elétrica os clientes devem registrar ocorrência nos canais de atendimento: 0800 091 0196, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

Foto: Divulgação